Стань «Лидером России»

И. О. ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России Алексей Комиссаров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

4 апреля стартовал пятый, юбилейный, конкурс управленцев «Лидеры России». Об этом сообщил генеральный директор платформы «Россия - страна возможностей», и. о. ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России Алексей Комиссаров.

- Это одно из главных событий юбилейного года платформы «Россия - страна возможностей», именно с «Лидеров России» начиналась работа всей платформы. Мы очень ждали новый сезон, анализировали обратную связь от выпускников конкурса вместе с Наблюдательным и Экспертным советами. В механике конкурса будет несколько интересных нововведений, с ними конкурс даст еще больше возможностей каждому зарегистрированному участнику. Заранее приглашаю всех участвовать и пробовать свои силы, - сказал Алексей Комиссаров.

Руководитель президентской платформы подчеркнул, что на конкурсе ждут не только госслужащих, но и управленцев из разных отраслей.

- Многие думают, что «Лидеры России» - это конкурс только для тех, кто работает в сфере госуправления или планирует уйти на госслужбу. Но на самом деле это проект для всех управленцев, развивать свои навыки нужно всем: и государственным служащим, и тем, кто работает в крупных компаниях или малом и среднем бизнесе, и тем, кто руководит научными и образовательными организациями, - объяснил Алексей Комиссаров. - Уверен, что задания конкурса приятно удивят и вдохновят лидеров из разных сфер, а пользу от проекта сможет получить абсолютно каждый конкурсант.

Регистрация на участие в пятом, юбилейном, сезоне конкурса «Лидеры России» открылась 4 апреля на сайте лидерыроссии.рф. С этого же дня стали известны правила участия, требования к конкурсантам и нововведения нового сезона. Напомним, проект проводится для поиска, развития и поддержки перспективных руководителей. В конкурсе участвуют управленцы в возрасте до 55 лет с опытом руководства от двух лет.

СПРАВКА

«Лидеры России» - флагманский проект президентской платформы «Россия - страна возможностей». Это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Главный приз для победителя - образовательный грант на миллион рублей. Финалисты имеют уникальную возможность поработать с наставником из числа лидеров бизнеса или госуправления и попасть в кадровый управленческий резерв страны, а также войти в сообщество лучших управленцев России.

В 2023 году конкурс проводится уже в пятый раз. За это время было подано более 840 тысяч заявок, в финал прошли свыше 14 тысяч человек, определены 419 победителей и сделано более 400 назначений на высокие должности, среди которых главы регионов, мэры городов, заместители федеральных министров, председатели региональных правительств, топ-менеджеры крупнейших коммерческих российских компаний и государственных холдингов, ректоры вузов, руководители учреждений здравоохранения и культуры.