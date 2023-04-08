«Ямочным ремонтом уже не обойтись»: Порядка 95% дорог в Горловке требуют капитального ремонта и восстановления

Дорожное покрытие в Горловке не то что не в лучшем, а в критическом состоянии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Горловки продолжают жаловаться на состояние дорог в своем родном городе. Ведь дорожное покрытие здесь находится не то, что не в лучшем, а в критическом состоянии. Местным дорогам необходим капитальный ремонт. Такого же мнения придерживается и председатель Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев, который сегодня вместе с главой местной администрации Иваном Приходько проехал по самым проблемным участкам.

- Скажу, как есть: улицы в ужасном состоянии. Ямочным ремонтом, как это было пять лет назад, здесь уже не обойтись. Надо ремонтировать капитально, на совесть, чтоб весной дороги не сошли вместе со снегом. Иные варианты даже не обсуждаются, - подчеркнул премьер.

По словам Солнцева, на сегодняшний день порядка 95% дорожного полотна в Горловке требуют ремонта и восстановления. Однако сделать такой объем работы сразу, конечно же, невозможно. Поэтому региональные власти совместно с администрацией города определят первоочередные задачи и просчитают необходимое финансирование. А параллельно разработают трехлетнюю программу восстановления улично-дорожной сети Горловки.

- Заручились поддержкой Кемеровской области: шеф-регион предоставит Горловке технику и построит асфальтобетонный завод, - рассказал глава правительства.

В решении проблемы заручились поддержкой Кемеровской области, которая предоставит технику и построит в городе асфальтобетонный завод. Фото: ТГ/Солнцев

Сообщается также, что в ходе рабочего совещания в администрации города обсуждалась тема подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к следующему отопительному сезону. В планах властей на ближайшие два года - капитально отремонтировать более 4 км магистральных теплосетей, заменить 42 котла и 8 насосов, а также привести в порядок дымовые трубы и здания городских котельных.

- Планы серьезные. Силы есть. Приступаем, - резюмировал премьер.

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