В ЛНР более 30 тысяч детей после профилактических медосмотров поставили на диспансерный учет

С ноября прошлого года медики осмотрели в регионе 94 870 детей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Луганской Народной Республике более 30 тысяч детей, прошедших профилактические медосмотры, поставили на диспансерный учет. В больницы госпитализировали более 2,7 тысячи юных жителей Республики. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Она уточнила, с ноября прошлого года медики осмотрели в регионе 94 870 ребят. У большинства диагнозы были выставлены впервые.

Профилактические медосмотры проходят качественно, быстро и эффективно Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Выявлено патологии у 66 046 детей (69,6% от общего количества осмотренных детей), из них впервые выявлена патология у 50 251 ребенка. Взято на диспансерный учет 30 374 ребенка. Направлено на госпитализацию 2 726 детей, - заявила министр.

По словам Пащенко, благодаря тому что бригады медиков работают слаженно, а под их рукой находится необходимое диагностическое оборудование, профилактические медосмотры проводятся качественно, быстро и эффективно. В дальнейшем дети, у которых выявлены те или иные заболевания, смогут наблюдаться у врачей и проходить нужное лечение.

- Дети и родители очень довольны результатами. В дальнейшем дети при необходимости будут проходить наблюдение и лечение, ведь своевременно выявленное заболевание - это залог положительного прогноза в лечении, - подчеркнула глава Минздрава.

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