Восток и Запад. На Запорожском направлении наши военные на минувшей неделе не допустили проникновения в наш тыл двух групп украинских разведчиков и диверсантов. На этом же направлении был сбит украинский беспилотник «Лелека».

Российские военные уничтожили базу наемников в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Наши бойцы нанесли удар по противнику снарядом «Краснополь», корректировка осуществлялась с помощью беспилотника. Потери среди наемников, по самым скромным подсчетам, составили несколько десятков человек», - уточнил Рогов.

По словам Рогова, речь идет об одной из основных баз боевиков так называемого Иностранного легиона. Потери украинской стороны исчислялись десятками.

Сегодня он также рассказал, что ВСУ скопили достаточную группировку для наступления в Запорожской области. Российская разведка получает данные о поставках новой западной бронетехники. Рогов подчеркнул, что противника ожидает жесткий отпор.

- Зеленскому пора не заниматься самовнушением об успешном контрнаступлении, забыть о нем и готовить для себя план «Б», где «Б» от слова «бежать», - сказал Рогов.

Бойцы группировки «Запад» на купянском направлении уничтожили пять ДРГ противника из состава 14-й и 92-й механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны. Огнем орудий «Гиацинт» была сорвана ротация подразделений ВСУ на передовых позициях в районе Двуречного.

Центр. Войска группировки наносили удары по подразделениям ВСУ на краснолиманском направлении. Вот о чем рассказал глава пресс-центра группировки Александр Савчук:

- Здесь наземными средствами разведки группировки войск «Центр» вскрыто перемещение на боевой машине пехоты взвода 66-й механизированной бригады вооруженных сил Украины. При огневом поражении реактивными системами залпового огня «Град» противник понес потери в личном составе и технике.

Потери ВСУ на данном направлении за следующие сутки превысили 100 человек.

По данным российского офицера, на торском участке расчеты ствольной артиллерии группировки «Центр» уничтожили украинскую штурмовую группу на боевых бронированных машинах 81-й аэромобильной бригады.

Юг. На минувшей неделе российские войска отработали по позициям ВСУ и местам сосредоточения резервов противника на оккупируемой им части Херсонской области.

В ночное время суток воздушная тревога неоднократно объявлялась на ряде подконтрольных киевскому режиму территорий. Это, помимо всего прочего, Днепропетровская область и оккупированная ВСУ часть Запорожской области.

Изначально украинская сторона сообщала о «высокой вероятности использования россиянами «Шахидов». Так на Украине называют российские дроны «Герань-2». По утверждению украинского генерального штаба, наиболее массированные удары были нанесены по объектам в Константиновке (оккупирована ВСУ) и правобережью Херсонской области.