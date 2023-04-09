Миллиард - для аграриев

Аграрии в этом году раньше, чем обычно, вступили в «горячую пору». Спасибо за опережение графика нужно сказать не только хорошей погоде, но и господдержке сельского хозяйства. Потому что, если бы у хозяйств и фермеров не было нужной техники, запчастей к ней, семян и денег, какие бы погоды прекрасные ни стояли, развернуть масштабную посевную было бы, мягко говоря, проблематично.

А так благодаря господдержке у аграриев сейчас есть все, что необходимо, а главное - уверенность в завтрашнем дне, которую дают российские льготы и осознание того, что больше не придется связываться со спекулянтами, чтобы в будущем продать урожай и выручить хоть какие-то деньги. Именно так и было при Украине.

Словом, можно работать засучив рукава и не думать о препятствиях. Наоборот, пользоваться помощью.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев пообещал всяческую поддержку региональным хозяйствам и фермерам. Говоря о всесторонней поддержке федеральными властями агропромышленного комплекса Запорожской области, Патрушев напомнил, что в прошлом году сельхозпроизводители региона получили на развитие полмиллиарда рублей государственных денег. В нынешнем же году финансовая поддержка будет еще более существенной - один миллиард рублей. Эти деньги в том числе предназначены на выплату аграриям льготных субсидий. По информации министерства АПК и продовольственной политики Запорожской области, сейчас как раз принимаются заявки на их получение от аграриев, занятых растениеводством, тех, кто выращивает пшеницу, ячмень и рапс. Напомним, что на субсидию имеют право те, кто не участвует в процедуре банкротства, имеет госрегистрацию и стоит на учете в Федеральной налоговой службе, не имеет долгов по налогам и других задолженностей перед государством и не является иностранным юридическим лицом.

В нынешнем сезоне яровыми планируется засеять более 670 тысяч гектаров пашни. Что же касается озимых, которые аграрии будут собирать летом, то, по словам министра, 95% прошлогодних посевов сохранились в хорошем состоянии. А значит - урожаю быть!

В конце марта стало известно, что «Государственный зерновой оператор» планирует открыть в Запорожской области еще один логистический центр, предназначенный для приемки и хранения зерна. Один их таких уже работает в Мелитополе. А второй, по словам заместителя генерального директора госкомпании Алексея Джуркина, появится в Васильевском районе. Чем расширение сети логистических центров выгодно региону?

- Это вызовет кратное увеличение отгружаемой продукции, - пояснил Джуркин в одном из своих интервью. - Фермеры нуждаются в приемке зерна, его хранении и реализации. Новый комплекс позволит нам единовременно принимать более 5 тыс. тонн продукции. При этом, не затаривая склад, мы можем отгружать нашим потребителям более 2,5 тыс. тонн продукции в сутки.

Это означает, что зерно не будет залеживаться, а потребителю не придется долго ждать поставок.

Опыт работы логистического центра в Мелитополе, куда и откуда, кстати, зерно возят не на автомобилях, как это было при Украине, а на более дешевом железнодорожном транспорте, показывает, как на пустыре за считаные месяцы можно создать настоящий зерновой хаб с лабораторией и складами.

- Через комплекс в Мелитополе за прошлый год мы отгрузили потребителям более 300 тыс. тонн продукции, а приняли более 500 тыс. тонн, - рассказал о результатах работы в области «Государственного зернового оператора» Джуркин.

По словам генерального директора компании Никиты Бусела, больше всего через оператора прошло пшеницы.

- Высокие показатели и среди ячменя, рапса, подсолнечника, кукурузы, гороха, - пояснил Бусел.

СПРАВКА «КП»

Напомним, что ГУП «Государственный зерновой оператор» предоставляет аграриям Запорожской области следующие услуги: приемка, хранение и реализация сельхозпродукции; транспортировка, помощь в доставке продукции до потребителя; эксплуатация и содержание сельхозтехники; обработка земли, обеспечение минеральными удобрениями и средствами защиты растений.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ГОСПОДДЕРЖКИ:

заявление,

согласие на обработку персональных данных,

справка-расчет о размере субсидии,

выписка из книги учета доходов,

сведения о размерах посевных площадей,

расшифровка фактически произведенных затрат,

сведения о севе и сборе урожая,

сведения о системе налогообложения,

справка из администрации о наличии земли,

копия справки об открытии расчетного счета в банке,

выписка из Федеральной налоговой службы,

документ, подтверждающий полномочия представителя предприятия,

копии актов, подтверждающих расходы.

Телефон для консультации: +7 990 002-17-00

Пакет документов необходимо предоставить по адресу: г. Мелитополь, ул. Крупской, 5 (бывш. Ивана Алексеева), Центр компетенции, каб. № 1.