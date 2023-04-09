Начальник Управления развития здравоохранения министерства здравоохранения Запорожской области Дмитрий Закондырин: Вопросы наших медиков не остаются без ответов

Фото: Министерство здравоохранения региона

При сотрудничестве Минздрава и Соцфонда России было проведено консультирование докторов в отношении листков нетрудоспособности. Не остались без внимания и экономисты, которые регулярно проходят курсы по финансовой грамотности и бухгалтерскому учету согласно российскому законодательству. Поддержка медицины области оказывается в режиме 24/7.

Вот что рассказал Дмитрий Закондырин в беседе с корреспондентом «Комсомолки»:

- Трудно переоценить эту работу. Мы каждый день сталкиваемся с новыми вызовами, и у этого несколько причин. Во-первых, в период Украины государственная медицина не была ориентирована на пациента. Вокруг больниц разрастались частные медцентры с современным оборудованием, где принимали узкие специалисты. В это время в государственных медучреждениях повсеместно проводились реорганизация, оптимизация, сокращение коечного фонда, увольнялись специалисты, тормозились закупки современного оборудования. Все это вызвало большую настороженность и негатив со стороны населения в отношении государственной системы здравоохранения.

Во-вторых, принципы лечения тогда сильно отличались от российских. Не применялись клинические рекомендации, а используемые схемы лечения были результатами достаточно вольной трактовки международных рекомендаций. Нередко назначались препараты с сомнительной и даже недоказанной клинической эффективностью.

В-третьих, отсутствовала страховая медицина. Не было понятия обязательного медицинского страхования. Не было квот в рамках бюджета на высокотехнологичную медицинскую помощь - люди не могли на это рассчитывать, а врачи, соответственно, не могли никого направить.

В-четвертых, было достаточно серьезное отличие в системе постдипломного образования - как среди врачей, так и среди среднего медперсонала. Такие понятия, как ординатура, аккредитация, были незнакомы местным специалистам.

Все эти пробелы требуют разъяснений. Самый востребованный для руководителей на сегодня формат - онлайн-лекции.

Мы работаем в условиях большого кадрового дефицита как среди руководителей, так и среди рядовых сотрудников. Эти люди работают с повышенной нагрузкой и не могут покинуть свои рабочие места надолго. Формат онлайн-лекций - это существенное подспорье для управленцев в медицине. Они могут в удобное время повышать уровень своих знаний, участвовать в обсуждениях, задавать вопросы. Конечно, мы с большим нетерпением ждем и очного формата лекций.

Очень надеемся, что результатом проводимых курсов станет рост уровня наших специалистов. Прежде всего руководителей медучреждений и их заместителей, которые, получив знания как по страховой медицине, так и по правовым основам здравоохранения, системе оценке качества медпомощи, планированию лекарственного обеспечения в соответствии с принципами доказательной медицины, смогут научить своих подчиненных, заведующих отделениями, рядовых врачей.

В итоге на новых территориях мы получим такую же эффективную систему здравоохранения, которая уже функционирует на территории России, где каждый пациент, обращаясь к врачу, знает, что он получит качественную и бесплатную для него медицинскую помощь. А каждый медработник будет знать, что государство обеспечит его всем необходимым для работы и получения новых компетенций.