Как будем развиваться

Параметры программы Президент России лично обсудил с главами каждого из регионов на заседании Совбеза 5 апреля.

Согласно документу, где прописан план развития на три года, общая сумма средств, направленных только в 2023 году и только на социальные нужды, cоставит 138 миллиардов рублей. Запорожская область получит финансовую помощь из федерального центра, а также из бюджетов шефских регионов.

ДОСТИЧЬ СРЕДНЕРОССИЙСКОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ

Программа социально-экономического развития Запорожской области, как и программы Херсонской области и Донбасских Республик, разработана и утверждена федеральным правительством и органами исполнительной власти регионов для достижения на возвращенных территориях общероссийских показателей уровня жизни.

Вот что о ней сказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин:

- Мы подготовили программу, в которой полностью расписали все мероприятия. Это несколько сотен мероприятий, которые включают в себя ремонт, строительство, организационные мероприятия, восстановление финансовой системы, выплаты социальных пособий. То есть полный набор мероприятий, который позволит максимально поднять уровень жизни на новых территориях. Задача, поставленная президентом, - к 2030 году вывести уровень жизни там на среднероссийский, понимая, что Россия тоже на месте не стоит и каждый год идет улучшение.

Для каждого пункта программы просчитаны KPI (ключевые показатели эффективности) и затраты.

- Кто что делает, какие деньги нужны, в какие сроки, - добавил вице-премьер. - У кого получается, на каких территориях мы не можем работать в оперативной обстановке, если обстрелы. Но мы в ручном режиме этим занимаемся постоянно.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Только в 2023 году в области запланировано ввести в эксплуатацию 10 тысяч квадратных метров жилья - работы обойдутся в сумму около 180 миллионов рублей. На следующий год будет готово еще 30 тысяч жилых квадратов.

Компенсация за поврежденное или разрушенное жилье для 430 жителей Запорожской области в 2023 и 2024 годах составит около 144 миллионов рублей.

В Запорожской области, как и в других регионах России, будет реализовываться федеральная программа «Комфортная городская среда» по благоустройству общественных пространств. В текущем году планируется привести в порядок 13 участков на общую сумму 174 миллиона рублей.

ЭНЕРГЕТИКА

Энергетическая безопасность региона - одно из ключевых направлений программы. На развитие и восстановление магистральных сетей до конца года будет направлено 151,4 миллиона рублей. На развитие и восстановление распределительных сетей - 1,1 миллиарда, а на строительство межпоселкового распределительного газопровода протяженностью 15 километров, но уже до конца следующего года, будет вложено 186,6 миллиона рублей.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Предприятия Запорожской области становятся примерами успешного импортозамещения, и таких производителей хочется поддерживать. Экспортно ориентированным предприятиям в 2023 году будет выделено 30 миллионов рублей, которые распределят между 15 компаниями.

Так, Мелитопольский завод автотракторных запчастей продолжает наращивать объемы производства, и объем новых заказов почти в два раза превышает производственные возможности. Главные заказчики - Минский тракторный завод, «Ростсельмаш» и другие.

- Наша задача сегодня - поддержать предприятие оборотными средствами, реальными механизмами, доступными кредитами, целевыми грантами, в том числе по линии Фонда развития промышленности, - отметил заместитель председателя Совета министров по экономике и финансам администрации Запорожской области Андрей Козенко.

Еще 535 миллионов рублей пойдет в этом году на создание новых рабочих мест, модернизацию предприятий и увеличение номенклатуры производимых товаров. А на льготное кредитование промышленных предприятий - 320,8 миллиона рублей.

ДОРОГИ

Ремонт дорог во многих населенных пунктах области последний раз делался еще в советские времена.

Запорожская область стала пилотным регионом, где начали диагностировать автодороги и продолжают приводить их к российским стандартам.

Ремонтируются областные трассы и городские магистрали. В частности, уже построена дорога Мелитополь - Бердянск протяженностью 107 километров. Также в этом году приведут в порядок обочины, дорожные знаки на протяжении 180 км автомобильных дорог регионального значения и 870 км дорог межмуниципального значения.

Ремонт региональных дорог в текущем году обойдется в 12,7 миллиарда рублей. Будет отремонтировано 364 километра покрытия. На диагностику мостов и путепроводов в 2023-м будет направлено 49 миллионов рублей.

Для того чтобы дорожные работы шли бесперебойно, в регионе запустили три мобильных асфальтобетонных завода.

МОРСКОЙ ПОРТ

Обновление ждет Бердянский морской торговый порт. На проектно-изыскательские работы по восстановлению причальных стенок будет направлено 852,5 миллиона рублей. Только в этом году для морпорта закупят 21 единицу техники на сумму более 178 миллионов рублей. В следующем году приобретут еще 24 единицы, а также один кран - на 372 миллиона и шесть буксиров на 100 миллионов рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ

До конца 2024 года в Запорожской области отремонтируют 20 школ. За неполные два года обновление материально-технической базы по основным образовательным программам ожидает десять школ, сумма - 7,6 миллиона рублей. Также планируется ремонт школ по программе «Новая школа» партии «Единая Россия».

39 школ получат новый инвентарь для занятий спортом и физкультурой - на это заложено 9,2 миллиона рублей.

Обеспечение цифровой среды в школах обойдется в 62,2 миллиона рублей.

Продолжится финансирование работ по созданию флагманских школ.

КУЛЬТУРА

В ближайшие два года на сферу культуры придется по 198 миллионов рублей господдержки. Например, на материально-техническое обеспечение 12 домов культуры в населенных пунктах до 50 тысяч человек в текущем году направят 25 миллионов рублей, в следующем - 35 миллионов рублей. Будет создано два виртуальных культурных зала общей стоимостью 10 миллионов рублей.

СПОРТ

Развитию физкультуры и спорта в регионе уделяется особое внимание. Так, на приобретение спортинвентаря для восьми спортшкол в нынешнем году будет выделено 52 миллиона рублей. На реконструкцию здания ДЮСШ им. В. Р. Манзули предусмотрено 40 миллионов рублей. Ремонт школы запланирован на 2023-й.

ТУРИЗМ

На строительство новых модульных гостиниц в 2023 году будет потрачено 37,8 миллиона рублей. На эти деньги планируется создать 2050 койко-мест.

Кроме того, Запорожская область получит субсидию на строительство модульных некапитальных общежитий. На эти цели из федерального бюджета выделят более 400 миллионов рублей. В ближайшее время министерство культуры, спорта и туризма Запорожской области начнет прием заявок на субсидирование строительства.

А недавно делегация областного министерства культуры, спорта и туризма приняла участие в двух международных туристических выставках в Москве, чтобы наладить сотрудничество с новыми партнерами.

- Самое главное для нас - это знакомство с экспертами туротрасли, обретение надежных партнеров и, конечно же, возможность рассказать коллегам о туристических возможностях Запорожской области, - заметил министр Радик Исякаев.

Главным туристическим событием этого года станет первый фестиваль «ЧерешняФест». Ведь эта сочная ягода- визитная карточка Запорожской области. Стоимость организации фестиваля - 20 миллионов рублей. На нем ожидается около пяти тысяч гостей.

СВЯЗЬ

В текущем году в области планируется установить 100 базовых станций, а в следующем - еще 320. Всего на улучшение связи в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях на два года выделено 1,7 миллиарда рублей.

Как сообщает врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, на сегодня покрытие мобильной связью составляет порядка 80% территории региона.

- Прикладываются значительные усилия для восстановления и модернизации сетей. Проводится постоянный мониторинг мобильной сети практически во всех населенных пунктах области. Но качество связи в некоторых районах пока еще оставляет желать лучшего, - не скрывает глава. - Проблемы будут решены и в тех населенных пунктах, где нормальной связи прежде не было. Также будет уделено внимание обеспечению устойчивой связью основных автодорог области, - объяснил врио главы региона.

Не оставляют без внимания восстановление и развитие сети интернет. В этом году к сети планируют подключить более 1500 социально важных объектов по всей Запорожской области. В первую очередь это школы, учреждения здравоохранения и культуры. Выполнение этого плана позволит провести или восстановить интернет-соединение в большинстве населенных пунктов области.

- В следующем году мы продолжим эту работу. Мобильная связь и быстрый интернет - это сегодня базовые потребности человека, и наша задача - обеспечить их доступность в полном объеме. Уверен, в короткие сроки мы решим все задачи, люди получат возможность пользоваться качественной связью независимо от района проживания, - подытожил Евгений Балицкий.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Фото: Телеграм-канал врио губернатора Евгения Балицкого.

На оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в 2023 году будет направлено 127 миллионов рублей. На переоборудование онкологических центров в текущем году федеральный центр выделит еще 155,4 миллиона рублей.

Для того чтобы в стационарах хватало лекарств, на их приобретение предусмотрено 3,6 миллиарда рублей. Еще 70,2 миллиона - на модернизацию травматологической службы и помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

После капремонта в феврале открылась амбулатория семейной медицины Мелитопольского центра первичной медико-санитарной помощи.

А чтобы следить за здоровьем смолоду, на профосмотры детей в нынешнем году будет потрачено 18,2 миллиона рублей. И взрослым нельзя терять контроль над своим самочувствием: 49 миллионов пойдет на организацию диспансеризации в этом году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- Я вас уверяю, что медицинские учреждения будут на порядок лучше, чем в областных городах. Они будут современными и предоставлять услуги на самом высоком уровне. И специалистов будем готовить, и оборудование будет новейшее.

Президент РФ Владимир Путин - на встрече с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким 6 апреля 2023 г.