«Ваши мужество, верность и самоотверженность были и остаются главным сокровищем Донбасса»: Денис Пушилин поздравил земляков с девятой годовщиной провозглашения ДНР

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин поздравил земляков с девятой годовщиной провозглашения Донецкой Народной Республики.

- В апреле 2014 года мы положили начало долгожданному возвращению домой, в Россию. Именно тогда мы ощутили всю мощь и непоколебимость нашего русского единства, мы поверили в себя и твердо обозначили свою волю. Наша Республика родилась на баррикадах справедливого и священного противостояния лжи, беззаконию и агрессии преступного киевского режима.

Наша борьба еще не окончена. Но своей главной цели мы уже достигли: мы неотъемлемая часть Большой Страны. Навсегда. В этом наше вдохновение, неистощимая сила и гарантия нашей победы, - отметил руководитель Республики.

Денис Владимирович от всей души благодарит каждого жителя Республики.

- Русской весной 2014 года, мы все вместе сделали самый первый, важный и решительный шаг. Ваши мужество, верность и самоотверженность были и остаются главным сокровищем Донбасса, залогом его свободы и счастливого будущего, - подчеркнул лидер региона.

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