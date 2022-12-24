В Горском прошло перезахоронение останков 13-летнего ребенка и его мамы, погибших 3 июня 2022 года от фосфорного снаряда ВСУ

Представители спецгруппы продолжают извлекать из стихийных захоронений в ЛНР останки погибших мирных жителей. Фото: t.me/nznp_lnr

В Луганской Народной Республике провели перезахоронение останков 13-летнего ребенка и его мамы, погибших при обстреле ВСУ. Прощальная церемония прошла в городе Горское. Об этом сообщили в газете «Республика».

Прощальная церемония прошла в городе Горское. Фото: t.me/respublika_LNR

Там уточнили, что мальчик Владислав Дмитрович и его мама Анжела погибли 3 июня 2022 года. Украинские войска тогда атаковали город, предположительно, фосфорными боеприпасами.

Как рассказал отец ребенка Валерий, в тот день сын проснулся раньше обычного, и уже сразу же после шести часов утра вышел погулять на улицу. Сверху на мальчика упал горящий боеприпас.

- Буквально минут через пять произошел взрыв, и ему упало прямо под ноги - что-то фосфорное, я в этом не разбираюсь. Завалило вход. Мы в окно вылезли с Анжелой. Я вокруг дома оббежал на задний двор, а Анжела сразу во двор побежала. Я ведро воды набрал из колодца, ливанул, а оно еще больше разгорелось, - вспоминает мужчина.

В результате мальчик сгорел заживо, погибла и его мать. Отец семейства похоронил сына и жену на пасеке.

В ноябре этого года сотрудники межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти извлекли останки захороненных матери и ребенка. После того, как была проведена экспертиза, их тела доставили для захоронения в родной город.

Как отметила руководитель группы Анна Сорока, это не единственный случай подобных преступлений украинской армии, обнаруженных в Горском. Все лето Украина обстреливала этот мирный город, применяя тяжелую артиллерию и фосфор. Один из таких снарядов попал в дом по улице Дзержинского, 5.

- В результате возгорания, взрыва погибла мама, погиб ребенок, ребенок просто сгорел дотла. Отец семейства получил ранение в живот, попытался тушить, но фосфор не тушится водой, - пояснила она.

Тем временем межведомственная рабочая группа продолжает свою работу, несмотря на сложные погодные условия. На этой неделе члены полевой группы вместе с саперами осуществили несколько выездов на места, о которых им сообщили по горячей линии очевидцы, для уточнения информации о спонтанных захоронениях жителей, погибших от обстрелов ВСУ. В районе населенных пунктов Северодонецк, Новотошковское и Рубежное были обнаружены останки еще шести мирных жителей и одного бойца ЛНР. Как пояснили в организации, после процедуры идентификации их тела будут переданы родственникам или захоронены за счет государства.

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