Как затронет жителей Донбасса решение России о непризнании документов Украины об образовании

Многие жители Донбасса имеют украинские дипломы и аттестаты об образовании. Фото: РСМ в ЛНР

Многих жителей Донецкой Народной Республики повергло в шок сообщение о прекращении действия соглашения между Россией и Украиной о взаимном признании документов об образовании и ученых званиях. Об этом сообщил МИД РФ на официальном интернет-портале правовой информации.

«20 декабря 2022 года прекращено действие соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях, подписанного в Москве 26 мая 2000 года», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что еще в марте 2022 года Кабинет министров Украины первым принял решение денонсировать данное соглашение с РФ.

- У нас тут практически все имеют украинские дипломы и аттестаты. Неужели жители Донбасса в одночасье лишаются перспектив в России? – заявил «КП» дончанин Виктор Горобец.

Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова постаралась вникнуть в нюансы законодательства и разъяснить ситуацию. Она отметила, что сообщение действительно вызвало тревогу у жителей ДНР и других новых субъектов Российской Федерации.

- Как теперь устраиваться на работу в России и подтверждать уровень образования, квалификации, как поступать в вузы и продолжать обучение в магистратуре или аспирантуре? – назвала вполне закономерные вопросы Анастасия Селиванова.

Она обратила внимание, что ранее в Минобрнауки РФ сообщили, что после прекращения действия данного соглашения образование, полученное в России и на Украине, будет признаваться в обеих странах по результатам экспертиз, а также в соответствии с национальным законодательством.

- И вот тут на помощь жителям ДНР и других новых субъектов РФ приходит национальное законодательство в виде федеральных конституционных законов о присоединении новых территорий к Российской Федерации, - подчеркнула депутат парламента ДНР.

Так, в пункте 3 части 1 статьи 12 Федерального конституционного закона РФ от 04.10.2022 №5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - ДНР» указанно, что на территории Российской Федерации признаются и действуют без ограничения срока действия и какого-либо подтверждения со стороны государственных органов Российской Федерации, государственных органов ДНР, документы об образовании, выданные уполномоченными органами и организациями Украины, документы об образовании и (или) о квалификации, выданные уполномоченными органами и организациями ДНР.

- Аналогичные нормы есть в других конституционных законах о присоединении новых территорий. Таким образом, аттестаты, дипломы и другие документы об образовании, выданные жителям новых субъектов до 30.09.2022 года на Украине, признаются на территории России без какого-либо подтверждения, - сообщила Анастасия Селиванова.

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