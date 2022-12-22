«Без Вас мы бы бороться не смогли»: Президенту России передали личное письмо от девушки из Донбасса

Послание Владимиру Владимировичу вручил координатор спецпроектов президентской платформы в ДНР Никита Киосев. Фото: «Россия – страна возможностей»

Столичный «Манеж» в эти декабрьские дни отдан молодежи. Там Президент России Владимир Путин недавно посетил стенд платформы «Россия - страна возможностей». Тогда координатор спецпроектов президентской платформы в ДНР Никита Киосев вручил Владимиру Владимировичу письмо от 23-летней девушки из Донбасса Анастасии Мирошкиной. Настя - победительница проекта «Пишем будущее» (номинация «Герои нашего времени»).

ВСПОМИНАЕТСЯ СТРАШНЫЙ 2014-Й

Когда начались военные действия в Донбассе, Анастасии было всего 15 лет. В письме она описала свои воспоминания 2014 года и о том, как ее отец пошел служить в ополчение: «Я закрываю глаза и вспоминаю страшный 2014 год. Первые самолеты, которые безжалостно обстреляли наш край. Первые надежды, что это все неправда и на нас не могла напасть наша же власть. Первые выстрелы. Первые смерти. И первый страх - за папу, который пошел добровольцем. Вы знаете, Владимир Владимирович, он ушел никому не сказав, никого не предупредив».

Анастасия также описала последние недели боевых действий в Донецке, добавив, что они даются особенно тяжело. Но именно вера в победу дает надежду всем жителям изо дня в день. «Без Вас мы бы бороться не смогли», - добавила она.

«ДОНЕЦКИЕ РОЗЫ ПАХНУТ НЕВЕРОЯТНО»

- Я больше не хочу хоронить друзей один за другим, ушедших так рано. Я больше не хочу бояться выходить на улицу. Я больше не хочу ждать «свой» снаряд. И как все десятки, сотни тысяч жителей, оставшихся здесь, я верю, Владимир Владимирович, в нашу победу. Эта вера, поверьте, словно маленький огонек внутри заставляет каждый новый день держаться и продолжать делать свое дело. Ведь это наша земля, хоть мы и на передовой, - написала Анастасия Мирошкина.

В конце своего обращения Настя пригласила Владимира Путина в Донбасс после Победы, отметив, что «донецкие розы пахнут невероятно».

Между тем, после победы в конкурсе «Пишем будущее» девушка прошла обучение в программе «Мастерская новых медиа» Мастерской управления «Сенеж» и ей предложили работать в президентской платформе медиаменджером.

СПРАВКА «КП»

Некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 г. Платформа помогает каждому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет организации «Россия – страна возможностей» возглавляет лично Владимир Путин.

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