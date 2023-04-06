ВСУ обстреляли автобазу в Калининском районе Донецка, есть погибшие

Погибли по меньшей мере четыре сотрудника предприятия. Фото: Скриншот с видео УНМ ДНР

6 апреля автобаза в Калининском районе Донецка оказалась под обстрелом вооруженных формирований Украины.

На текущий момент известно о четырех погибших сотрудниках предприятия. На территории автобазы повреждены помещения и гражданские автомобили, в том числе и использовавашиеся для доставки воды.

На месте обстрела работают сотрудники Следственного комитета России. По предварительным данным, обнаружены осколки ракет HIMARS.

По данным СЦКК ДНР, огонь по Калининскому и Буденновскому районам Донецка был открыт в 16.50 со стороны оккупированной Константиновки. По двум районам города было выпущено четыре ракеты из реактивной системы залпового огня.

Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что власти ДНР окажут всю необходимую помощь семьям погибших мирных жителей.

- Буквально несколько часов назад обсудили с Президентом России, что ПВО усилено и противник больше не имеет возможности доставать до наших районов, в том числе Донецка, и вот очередной обстрел. К сожалению, есть и погибшие, и раненные, - констатировал глава региона.

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