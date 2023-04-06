Высший пилотаж в ремонте: В Мариуполе после капремонта открыли школу № 64

Учащиеся старших классов Фото: Александр ИВАНОВ

Школа, как и большинство учебных заведений Мариуполя, имела стандартную историю во время боевых действий в городе. На территорию школы заходили или заезжали на технике представители нациствующих батальонов Украины и устраивали там огневые точки. После невозможности дальнейшего удержания позиции бросали их и перебирались в новую школу или университет.

Отремонтированная школа № 64 Фото: Александр ИВАНОВ

Представители подрядчика ЕКС на открытии школы Фото: Александр ИВАНОВ

Теперь восстановители города реанимируют порядка 40 таких школ. И не просто создают пригодное для обучения подрастающего поколения пространство, а проводят глубокую модернизацию в соответствии с госстандартами Российской Федерации – школы, по сути, превращаются в новые учебные заведения, изначально заложенным, остаётся лишь каркас.

Впечатляет и новое техническое оснащение школьной столовой Фото: Александр ИВАНОВ

Осмотр отремонтированных помещений директором школы и Кареном Оганесяном Фото: Александр ИВАНОВ

Сдача одного такого учебного объекта состоялась в Октябрьском районе города. Генеральный директор публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян и первый заместитель главы администрации города Мариуполя Дмитрий Бердников приняли участие в торжественной церемонии открытия общеобразовательной школы № 64 в Мариуполе, которая была восстановлена и капитально отремонтирована после серьезных разрушений. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

Актовый зал Фото: Александр ИВАНОВ

- На выполнение всех ремонтно-восстановительных работ потребовалось менее полугода. Строителями заменены кровля, окна и все инженерные системы в здании школы, включая отопление и вентиляцию. Также смонтирован современный вентилируемый фасад площадью около 3000 квадратных метров. Сейчас специалисты завершают благоустройство территории вокруг школы, – рассказал Карен Оганесян.

Проделанная работа включает в себя капитальный ремонт всех классов, столовой, спортивного и актового залов, в соответствии со всеми требованиями и современными нормами безопасности, модернизированы пожарная и охранная сигнализации.

Наталия Александровна, директор общеобразовательного учреждения, вспоминает в каком состоянии была школа.

Торжественное перерезание ленты Фото: Александр ИВАНОВ

- Не было живого места здесь, дыры в стенах размером с машину, всё посечено осколками. ВСУшники оставили после себя такую грязь, что все, кто видел, задаются вопросом: они вообще воспитание какое-либо проходили в своей жизни, не говоря об обучении в общеобразовательных учреждениях? За 30 лет, так называемой, независимости нам ничего здесь не отремонтировали, всё держалось на добротных традициях строительства в СССР! Парты, стулья несколько лет назад привезли новые да учебники с искаженной историей – вот и всё!

Первые учащиеся с большой радостью встретили открытие родной школы. До этого два семестра они были вынуждены учиться в отдаленной от их места жительства школе. Все ребята сходятся в одном мнении: как жаль, что мы уже старшеклассники, и не проведем свои 9 лет обучения в таком месте.

Карен Оганесян пообщался с детьми во время открытия школы Фото: Александр ИВАНОВ

Но многих из них ждёт открытие полностью реинкарнированного Приазовского Государственного Технического Университета. Его дизайн, студенты смогут по достоинству оценить уже в сентябре этого года.

Отремонтированная школа № 64 Фото: Александр ИВАНОВ

Ранее власти подчеркивали, что одна из главных задач - создать в Мариуполе такую атмосферу получения образования, которая будет мотивировать молодежь творчески и плодотворно учиться и работать в родном городе.

Ранее в Мариуполе силами «Единого заказчика» уже были отремонтированы общеобразовательные школы № 26, 27, 47 и 50.

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