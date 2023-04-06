«Уважать голос народа украинское правительство отказалось»: В ЛНР вспоминают день взятия под контроль здания СБУ в Луганске

Сегодня в Республике отмечают годовщину выдающегося по своей значимости и объединяющей силе события. Фото: ТГ/Пасечник

Сегодня в ЛНР отмечают 9-ю годовщину взятия под свой контроль здания управления СБУ в Луганске. Сплоченные одной верой, любовью к русскому языку и своей Родине жители Луганщины дали достойный отпор антинародной политике украинской власти. Взяв штурмом оплот киевских силовиков, они показали миру, что Донбасс не даст навязать ему чужие ценности и порядки, отнять у него свободу и право быть русским. Об этом напомнил в своем телеграм-канале врио Главы ЛНР Леонид Пасечник.

- Уважать голос народа украинское правительство отказалось - объявило нам войну, направив против нас танки и авиацию. Тысячи луганчан, не желая отдавать родную землю врагу, грудью встали на защиту Луганской Народной Республики, и только это единение помогло нам выстоять под непрекращающимися ударами артиллерии, отстоять свое право самим определять будущее и достичь заветной мечты - вернуться в состав Великой Родины, - отметил он.

По словам Пасечника, луганчане с благодарностью вспоминают тех, кто встал на защиту прав жителей русского региона, и преклоняют свои головы перед теми, кого потеряли в жестоких боях с националистами, в том числе при штурме здания СБУ. А еще - говорят спасибо тем, кто продолжает их дело сегодня, приближая мир и победу над противником.

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