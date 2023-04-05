Омбудсмен ДНР выступила на заседании членов Совета Безопасности ООН по вопросу безопасности детей

Дарья Морозова раскрыла причины, по которым Украина и ее кураторы пытаются дискредитировать усилия РФ по спасению жизней детей Донбасса. Фото: Омбудсмен ДНР

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова высупила на заседании членов Совета Безопасности ООН по вопросу безопасности детей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе аппарата Уполномоченного по правам человека в ДНР.

- Завершилось неформальное заседание членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арии». Оно было посвящено вопросу обеспечения безопасности детей в условиях вооруженной агрессии Украины. Благодарю постоянное представительство России при ООН за возможность выступить. А также представителей стран, которые проявили искреннее внимание к проблематике, - заявила Морозова.

Она сообщила, что в докладе рассказала о военных преступлениях Киева, которые вынудили наших граждан стать беженцами. А также раскрыла причины, по которым Украина и ее кураторы пытаются дискредитировать усилия РФ по спасению жизней детей Донбасса.

Основные тезисы выступления омбудсмена ДНР:

Решение об эвакуации было принято с учетом объективного понимания угроз, которые влекла планируемая Киевом военная операция.

По состоянию на февраль 2022 г. в ДНР обстрелами Украины были убиты 4374 мирных жителя, в том числе 91 ребенок.

С февраля 2022 г. с территории ДНР в границах до начала СВО были эвакуированы 997 детей, законными представителями которых являются представители государства. Остальные выезжали вместе с родителями!

Люди Донбасса искали спасения в России, учитывая ее близость, а также тот факт, что именно РФ создала условия для приема беженцев. При этом Украина блокировала «зеленые» коридоры на свою территорию.

Власти РФ и ДНР предприняли необходимые меры для обеспечения безопасности населения, действуя в рамках правового поля, в том числе международного.

Международный уголовный суд (МУС) обвинил родителей в решении спасти своих детей. А Россию – в проявлении гуманизма. Но с 2014 года он не дал ни одной реакции на исковые заявления родителей детей, погибших от украинских обстрелов.

Обвинения МУС – провокация Киева и Запада вокруг неприкосновенной темы сохранения жизни ребенка.

- Хочу верить, что изложенные факты заставят международное сообщество задуматься и принять меры по привлечению к ответственности настоящих военных преступников. Это самое важное, что сегодня должны сделать все, кто действительно заинтересован в создании безопасной среды для детей Донбасса и всего мира, - отметила Дарья Морозова.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, какие суды будут созданы на территории ДНР и ЛНР

Также определен порядок отбора кандидатов в первоначальные составы федеральных судов (подробнее)