В Мариуполе открылся новый пункт выдачи российских паспортов

В МВД ДНР принято решение территориально разделить пункты приема документов и пункты выдачи паспортов. Фото: МВД РФ

Сегодня, 5 апреля, в городе Мариуполе на проспекте Ильича начал работу новый пункт выдачи российских паспортов. В нем смогут обслуживаться жители Ильичевского, Приморского и Жовтневого районов города. Ежедневно документы смогут получить до тысячи горожан. Об этом сообщили в МВД России.

- Для оптимизации рабочего процесса и удобства граждан руководством Министерства внутренних дел по Донецкой Народной Республике было принято решение территориально разделить пункты приема документов и пункты выдачи паспортов. Жители Ильичевского, Приморского и Жовтневого районов могут подать заявление на получение паспорта гражданина Российской Федерации в ближайшем действующем пункте по месту проживания. А за получением готового документа им следует обратиться в основной пункт на проспекте Ильича, - говорится в сообщении.

Заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Кирилл Адзинов отметил, что работа по созданию условий для получения паспортов Российской Федерации жителями Мариуполя продолжается. Очередной пункт выдачи документов был создан при поддержке городской администрации и руководства Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.

Напомним, что 28 марта в Мариуполе начали работу два новых пункта приема документов и выдачи российских паспортов — на улице Металлургов в парке им. Гурова и на улице Киевской в бывшем здании Орджоникидзевского РОВД.

Прием документов в приморском городе ведется с ноября 2022 года. До настоящего времени здесь действовали шесть профильных пунктов, которые не справлялись с массовым наплывом горожан.

По последним данным, жителям ДНР выдано более 682 тысяч российских паспортов. Ранее сообщалось, что к пунктам приема Миграционной службы МВД ДНР с 13 марта добавились пункты в МФЦ и отделениях «Почты Донбасса».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, какие суды будут созданы на территории ДНР и ЛНР

Также определен порядок отбора кандидатов в первоначальные составы федеральных судов (подробнее)