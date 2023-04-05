В еще одном городе ДНР начал работу отдел МРЭО ГАИ

Теперь и в Харцызске можно заменить водительские удостоверения, а также регистрационные документы и номерные знаки на транспорт. Фото: МВД ДНР

Для удобства жителей Харцызска, Зугрэса, Иловайска и близлежащих населённых пунктов в городе Харцызске по адресу ул. Чкалова, 4а началась работа выездного отдела МРЭО ГАИ. На данном этапе здесь ведут прием заявлений по вопросам замены водительских удостоверений, а также регистрационных документов и номерных знаков транспортных средств.

- Утро начали с открытия в Харцызске выездного подразделения МРЭО ГАИ. Поручение Главы ДНР выполнено! Удивило большое количество обратившихся. Отмечу, каждое утро сотрудники МРЭО будут вести запись для обслуживания людей на определенное время, - рассказала глава администрации Харцызска Виктория Жукова, которая побывала на открытии.

В пресс-службе МВД ДНР отметили, что открытие МРЭО даст возможность гражданам проводить замену документов без выезда в другие города, а также позволит увеличить количество принимаемых от граждан заявлений на предоставление данных государственных услуг. При этом посетителям будут созданы максимально комфортные условия.

Приём граждан в отделе МРЭО осуществляется по следующему графику: вторник – пятница: с 08:00 до 16:00; суббота: с 08:00 до 12:00; без перерыва.

Госавтоинспекция напоминает, что для замены регистрационных документов и номерных знаков транспортных средств жителям ДНР необходимо предъявить:

- паспорт гражданина России или вид на жительство в РФ;

- документы, подтверждающие постоянное проживание на территории ДНР (при отсутствии регистрации места жительства в паспорте РФ);

- регистрационные документы на транспортное средство, ранее выданные уполномоченными подразделениями ДНР или Украины.

Юридическим лицам необходимо предоставить сведения ЕГРЮЛ о юридическом лице с местонахождением на территории ДНР.

Для замены водительского удостоверения образца ДНР или Украины в подразделения МРЭО необходимо предоставить:

- паспорт гражданина РФ или вид на жительство в РФ;

- документы, подтверждающие постоянное проживание на территории ДНР (при отсутствии регистрации места жительства в паспорте РФ);

- водительское удостоверение, выданное уполномоченными подразделениями ДНР или Украины. При отсутствии указанного удостоверения необходимо предоставить документы, подтверждающие его получение (экзаменационная карта водителя).

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