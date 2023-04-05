Как оформить полис ОМС в МФЦ ДНР

На территории ДНР и ЛНР система ОМС заработает с 1 января 2024 года, сейчас полисом можно воспользоваться в иных субъектах РФ. Фото: ЛИЦ

С 3 апреля во всех Многофункциональных центрах (МФЦ) ДНР можно оформить полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова рассказала, что нужно для этого сделать.

- Полис ОМС в ДНР могут оформить только граждане Российской Федерации. Документ оформляется бесплатно, - отметила Селиванова.

Она обратила внимание, что в РФ с 1 декабря 2022 года единый номер полиса ОМС присваивается исключительно в электронном виде. Бумажные и пластиковые полисы ОМС больше не выдаются. Если у вас уже есть пластиковый или бумажный полис ОМС, оформленный ранее, то он продолжает действовать.

МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ В ЛЮБОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ МФЦ

- Для получения полиса нужно обратиться в любой МФЦ ДНР, независимо от места вашей регистрации. Перед походом в МФЦ запишите на листочке свою электронную почту - email. На нее потом придет выписка о вашем полисе ОМС со штрих-кодом. Лучше, если это будет email, на которой оформлена учетная запись на Госуслугах (если она у вас есть), - посоветовала депутат.

Если email и учетной записи на Госуслугах у вас нет, то получить бумажную выписку с номером полиса ОМС можно будет через 30 дней лично в МФЦ. О таком желании нужно указать при подаче заявления в МФЦ.

Родитель может оформить полис ОМС ребенку до 18 лет без его личного присутствия.

Лежачие инвалиды и нетранспортабельные граждане могут подать документы на получение полиса ОМС лично или через законного представителя, при наличии подтверждающих документов (например, решение об опеке или нотариальная доверенность).

- Заявление на регистрацию в системе ОМС вам помогут заполнить сотрудники МФЦ. Также вы можете заполнить заявление самостоятельно дома, в спокойной обстановке, - отметила Селиванова.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Жители старше 18 лет должны предъявить в МФЦ следующие документы и их копии:

1. Паспорт РФ. Оригинал + Копии (1,2 страница + регистрация (даже пустая).

2. Паспорт ДНР или Украины, если в паспорте РФ нет регистрации. Оригинал + Копия (1,2 страница + регистрация).

3. СНИЛС. Оригинал + Копия.

Данные в СНИЛС должны совпадать с данным вашего паспорта РФ. Если ранее вы оформляли СНИЛС на паспорт ДНР или Украины, то после получения паспорта РФ вы должны обновить данные по СНИЛС.

Для детей до 14 лет необходимо предъявить следующие документы и их копии:

1. Свидетельство о рождении детей до 14 лет, если оформляете ОМС ребенку. Оригинал + Копия.

2. СНИЛС ребенка. Оригинал + Копия.

Для детей с 14 до 18 лет необходимо предъявить следующие документы и их копии:

1. Паспорт РФ ребенка + Копии (1,2 страница + регистрация (даже пустая)).

2. Паспорт ДНР или Украины, если в паспорте РФ нет регистрации. Оригинал + Копия (1,2 страница + регистрация).

3. СНИЛС ребенка. Оригинал + Копия.

4. Паспорт РФ родителя (1 страница).

СРОК ОФОРМЛЕНИЯ

- Срок оформления полиса до 30 дней. На время оформления полиса временный полис не выдается. Через 30 дней на указанный вами email придет письмо с выпиской о полисе ОМС со штрих-кодом. Повторно идти в МФЦ не нужно. Достаточно просто распечатать файл, - рассказала депутат НС.

Если в заявлении вы указывали, что хотите получить бумажную выписку с номером полиса, то через 30 дней можете прийти в МФЦ и получить ее, предъявив паспорт.

Также данные полиса можно внести в учетную запись на Госуслугах.

- На территории ДНР система ОМС заработает с 1 января 2024 года. Использовать полис ОМС на территории ДНР до 1 января 2024 года нельзя. Но можно предъявлять в иных субъектах РФ при получении медицинской помощи, - обратила внимание Селиванова. - Обычно номера полиса достаточно для получения медицинской помощи по полису ОМС.

Если у вас возникли сложности с получением полиса ОМС в МФЦ ДНР вы можете позвонить на горячую линию МФЦ +7-856-335-68-17.

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