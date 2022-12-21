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Общество21 декабря 2022 18:00

В ЛНР появилось женское движение «Матери Донбасса»

Его создали организации женщин республики
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Женщины Донбасса хотят воспитывать детей на нормальных семейных ценностях, чтобы они чтили героев и гордились своими предками

Женщины Донбасса хотят воспитывать детей на нормальных семейных ценностях, чтобы они чтили героев и гордились своими предками

Женские организации и объединения Луганской Народной Республики объявили о создании движения «Матери Донбасса». Для этого они собрались в Луганском русском драматическом театре.

«МЫ - ПРОТИВ ФАШИЗМА!»

- На протяжении восьми с половиной лет видим, насколько цинично и беспощадно украинская власть, украинские военные ведут себя в отношении нас, простых мирных жителей, - прокомментировала единогласное решение создать женское движение «Матери Донбасса» руководитель регионального отделения «Союза женщин России» Наталья Приймак.

Наталья Приймак

Наталья Приймак

Она отметила, что решение о создании этого движения назрело уже давно.

- До сих пор прилетают снаряды, гибнут люди, рушится инфраструктура. Поэтому нам всем нужно объединяться и показать всему миру, что здесь, в Донбассе, мы всей Россией боремся против фашизма. Мы не хотим, чтобы снова на нашу землю пришла вражеская идеология фашизма. Мы хотим, чтобы наши дети воспитывались на нормальных семейных ценностях, чтили своих героев и гордились своими предками, - подчеркнула Наталья Приймак.

Член совета Комитета семей воинов Отечества от ЛНР Нина Пшеничкина рассказала, что сегодня так же, как и во время Великой Отечественной войны, на подконтрольных Киеву территориях нацисты уничтожают всех, кто ассоциирует себя с Русским миром.

Самые патриотичные мамы ЛНР обеспокоены будущим своей страны

Самые патриотичные мамы ЛНР обеспокоены будущим своей страны

- Это настоящий фашизм, и сегодня у нас собрались самые активные, самые патриотичные мамы ЛНР, чтобы сконцентрировать внимание и все свои силы - моральные, нравственные - для борьбы с фашизмом, - пояснила она миссию нового движения.

Новое движение на первом этапе объединит все женские организации на территории ЛНР и ДНР, а в дальнейшем - Запорожской и Херсонской областей.

НА ОЧЕРЕДИ - КОМИТЕТ СЕМЕЙ ВОИНОВ ОТЕЧЕСТВА

Создание движения «Матери Донбасса» поддержала руководитель Комитета семей воинов Отечества, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Юлия Белехова, добавив, что в ЛНР также планируется открыть региональное отделение Комитета семей воинов Отечества.

Юлия Белехова

Юлия Белехова

- Дальнейший шаг, это, конечно же, открыть региональные комитеты. Потому что у каждого региона своя специфика и свои вопросы. Семья первая получает самую правдивую, самую честную информацию о том, что волнует бойцов, чего не хватает. С другой стороны, мы поняли, что и семьям тоже нужна поддержка. Поэтому спектр работы довольно широкий, - рассказывает Юлия Белехова.

Самые патриотичные мамы ЛНР обеспокоены будущим своей страны

Самые патриотичные мамы ЛНР обеспокоены будущим своей страны

Отметим, что идею открытия в Донбассе отделения Комитета семей воинов Отечества поддержал Президент России Владимир Путин.

Самые патриотичные мамы ЛНР обеспокоены будущим своей страны

Самые патриотичные мамы ЛНР обеспокоены будущим своей страны

СПРАВКА «КП»

Общероссийская общественно-государственная организация «Союз женщин России» была создана в ноябре 1990 года. Она стала правопреемником Комитета советских женщин.

В состав регионального Луганского отделения «Союза женщин России» вошли структурные подразделения общественной организации «Союз женщин Донбасса». На сегодня в ЛНР функционируют восемнадцать женских советов. Женсоветы на территории Республики принимают в свои ряды активных женщин, готовых совместно строить здоровое гражданское общество. Электронная почта для справок souz_zhenshin@mail.ru

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