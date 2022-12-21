В ЛНР появилось женское движение «Матери Донбасса»

Женщины Донбасса хотят воспитывать детей на нормальных семейных ценностях, чтобы они чтили героев и гордились своими предками

Женские организации и объединения Луганской Народной Республики объявили о создании движения «Матери Донбасса». Для этого они собрались в Луганском русском драматическом театре.

«МЫ - ПРОТИВ ФАШИЗМА!»

- На протяжении восьми с половиной лет видим, насколько цинично и беспощадно украинская власть, украинские военные ведут себя в отношении нас, простых мирных жителей, - прокомментировала единогласное решение создать женское движение «Матери Донбасса» руководитель регионального отделения «Союза женщин России» Наталья Приймак.

Наталья Приймак

Она отметила, что решение о создании этого движения назрело уже давно.

- До сих пор прилетают снаряды, гибнут люди, рушится инфраструктура. Поэтому нам всем нужно объединяться и показать всему миру, что здесь, в Донбассе, мы всей Россией боремся против фашизма. Мы не хотим, чтобы снова на нашу землю пришла вражеская идеология фашизма. Мы хотим, чтобы наши дети воспитывались на нормальных семейных ценностях, чтили своих героев и гордились своими предками, - подчеркнула Наталья Приймак.

Член совета Комитета семей воинов Отечества от ЛНР Нина Пшеничкина рассказала, что сегодня так же, как и во время Великой Отечественной войны, на подконтрольных Киеву территориях нацисты уничтожают всех, кто ассоциирует себя с Русским миром.

Самые патриотичные мамы ЛНР обеспокоены будущим своей страны

- Это настоящий фашизм, и сегодня у нас собрались самые активные, самые патриотичные мамы ЛНР, чтобы сконцентрировать внимание и все свои силы - моральные, нравственные - для борьбы с фашизмом, - пояснила она миссию нового движения.

Новое движение на первом этапе объединит все женские организации на территории ЛНР и ДНР, а в дальнейшем - Запорожской и Херсонской областей.

НА ОЧЕРЕДИ - КОМИТЕТ СЕМЕЙ ВОИНОВ ОТЕЧЕСТВА

Создание движения «Матери Донбасса» поддержала руководитель Комитета семей воинов Отечества, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Юлия Белехова, добавив, что в ЛНР также планируется открыть региональное отделение Комитета семей воинов Отечества.

Юлия Белехова

- Дальнейший шаг, это, конечно же, открыть региональные комитеты. Потому что у каждого региона своя специфика и свои вопросы. Семья первая получает самую правдивую, самую честную информацию о том, что волнует бойцов, чего не хватает. С другой стороны, мы поняли, что и семьям тоже нужна поддержка. Поэтому спектр работы довольно широкий, - рассказывает Юлия Белехова.

Самые патриотичные мамы ЛНР обеспокоены будущим своей страны

Отметим, что идею открытия в Донбассе отделения Комитета семей воинов Отечества поддержал Президент России Владимир Путин.

Самые патриотичные мамы ЛНР обеспокоены будущим своей страны

СПРАВКА «КП»

Общероссийская общественно-государственная организация «Союз женщин России» была создана в ноябре 1990 года. Она стала правопреемником Комитета советских женщин.

В состав регионального Луганского отделения «Союза женщин России» вошли структурные подразделения общественной организации «Союз женщин Донбасса». На сегодня в ЛНР функционируют восемнадцать женских советов. Женсоветы на территории Республики принимают в свои ряды активных женщин, готовых совместно строить здоровое гражданское общество. Электронная почта для справок souz_zhenshin@mail.ru

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