В ДНР волонтеры доставили военным медикам машины высокой проходимости, а бойцам - квадрокоптеры, тепловизоры и рации

Гуманитарный груз доставлен благодаря Союзу ветеранов. Фото: Скриншот с видео УНМ ДНР

4 апреля в Донецк прибыл очередной гуманитарный груз для передовой от неравнодушных жителей России. Волонтеры доставили порядка 80 тонн.

- В ДНР по доброй традиции волонтеры привезли очередной гуманитарный груз. В это раз для военных медиков машины высокой проходимости УАЗ, а для бойцов - квадрокоптеры, тепловизоры, рации, маскировочные сети, печи, ночники и средства личной гигиены. Все, что необходимо для победы, - рассказал координатор гуманитарных проектов Первого Донецкого армейского корпуса Владимир Георгиев.

Волонтер Евгений из Свердловской области сообщил, что бойцы получили также личные посылки от семей. Гуманитарный груз доставлен благодаря Союзу ветеранов.

Ранее очередную существенную помощь военнослужащим Донбасса доставил Народный Фронт.

- Новые цифровые ретрансляторы, радиостанции, мобильные рации, а также аккумуляторы для них и зарядные устройства были закуплен на сбор Юлии Чичериной. Рок-певица в своем видеобращении передала огромный привет бойцам, - рассказал заместитель руководителя регионального исполкома «Народны Фронт» ДНР Сергей Самохин.

Напомним, что общественное движение «Народный фронт» запустил проект «Все для победы!» в июне 2022 года. Он дал возможность всем россиянам принять участие в помощи участникам СВО.

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