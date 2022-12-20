«Красота – это тоже оружие»: Красавицы Петербурга создали особенные календари для участников СВО

Военнослужащие благодарны за такой подарок. Фото: личный архив Дианы Королевой

Военнослужащих – участников специальной военной операции по защите Донбасса поддерживает вся Россия. Кто-то отдает последние сбережения на покупку необходимого на передовой оборудование, кто-то посвящает им песни и стихи, кто-то при встрече просто жмет руку, благодарит и желает всего самого лучшего. Для всех жителей страны – военные Вооруженных сил РФ и подразделений Донецкой и Луганской Народных Республик – настоящие герои, пример для подражания.

«ВСЕМ СЕРДЦЕМ С РОССИЕЙ»

Не остались в стороне и женщины Санкт-Петербурга. Это манекенщицы, модели, актрисы театра и кино. Представительницы прекрасного пола с самого начала боевых действий в Донбассе поддерживают и мирных жителей, и военных. А в этом году они решили создать для защитников особый карманный календарь, чтобы глядя на него военные с уверенностью могли сказать: «За нами вся страна»!

Девушки изготовили календарики, чтобы поднять настроение и дух защитников. Фото: личный архив Дианы Королевой

Инициатор акции – Диана Королева. Работала манекенщицей, журналистом. А сейчас руководит музыкальным коллективом «Невская опера». Диана рассказала «Комсомолке», как создавался их патриотичный календарь.

- Мы сделали эффектный календарик, чтобы поднять настроение и дух наших защитников, - рассказывает Диана. - Красота – это тоже оружие. Российские красавицы всем сердцем – за Россию, за Родину, за Донбасс и за наших храбрых мужчин, которые сейчас на фронте. Мы – эффектная обложка многих тысяч людей, девушки помогают чем могут в трудный час, по зову сердца, во имя исторической справедливости – и часто оставаясь безымянными.

Королева признается, что еще одной особенностью календаря стало то, что фотография красавиц для него была сделана в день юбилея Президента России Владимира Путина – 7 октября. И назвали его символично – «Всем сердцем с Россией».

- Я сама в прошлом манекенщица, у меня красавицы-подружки, манекенщицы и королевы красоты разных лет, а это мощный актив, - считает Королева. - Я решила сделать фотографию и отправить нашим ребятам. По гороскопу я Весы и знаю, когда день рождения нашего президента. Я его даже как-то видела на рождество пару лет назад в соборе, куда хожу, в центре Петербурга. И мы с девочками быстро организовали съемку в день рождения президента.

НАСТОЯЩИЕ КРАСАВИЦЫ

На фото запечатлены настоящие красавицы Петербурга. Среди них - легендарная модель Татьяна Санаева. В 80-х она блистала на обложках ленинградских журналов, а в 90-х у нее было модельное агентство и ее манекенщицы снимались во знаменитых клипах звезд эстрады. К примеру, в клипах «Ты одна, ты такая» Маликова, «Дива» Киркорова, «Тучи» «Иванушки Интернэшнл» и десятках других снимались ее манекенщицы. Тогда многие клипы снимались в Петербурге.

- Сын Санаевой сейчас находится в зоне СВО, он ушел добровольцем во время мобилизации, - рассказывает Королева. - Его мы помним еще школьником, теперь он ушел нас защищать, и Таня им гордится.

Еще одна участница – волонтер Ольга Крыгина, которая с 2014 года возит гуманитарную помощь с нескольких городов.

- А в этом году она стала участницей конкурса «Миссис Санкт-Петербург 2022» в категории «Бабушка», - сказала инициатор акции.

Также в акции приняли участие актриса театра и кино и бывшая манекенщица Кристина Кузьмина - дает концерты в госпиталях. Муж манекенщицы Ирины Смышляевой является ветераном Чеченской войны и еще недавно преподавал огневую подготовку в питерском ВУЗе. Королевы красоты «Миссис Санкт-Петербург» - Юлиана Фердинанд, Ксения Давыдова, Юлия Кокурина, Алёна Ламова, Наталья Кильян, Елизавета Красковская - занимаются благотворительными проектами.

Всего было напечатано шесть тысяч календариков и плакаты, которых, кстати, оказалось больше, чем было указано в заказе.

- Видимо типография патриотичная и напечатали больше, - уверена Диана.

Верхний ряд: Ксения Давыдова, Ирина Смышляева, Елизавета Красковская, Кристина Кузьмина, Елена Михайлова, Татьяна Санаева, Юлия Кокурина, Наталья Кильян. Нижний ряд: Алена Ламова, Ольга Крыгина, Диана Королёва, Екатерина Антышева, Юлиана Фердинанд

КОНЦЕРТЫ В ГОСПИТАЛЯХ ПРОДОЛЖАТСЯ

Первая партия подарков питерских красавиц прибыла в Донбасс еще в ноябре.

- А еще через Дом офицеров Западного военного округа мы передали календари питерским мобилизованным, - говорит Королева. – А на днях я поеду в ЧВК Вагнер-Центр и передам подарки для «оркестрантов войны».

В планах у Дианы Королевой – продолжать поддерживать военных концертами в госпиталях.

- Я руководствуюсь строчками из песни репера Рича: «Пацаны за тебя делают всю грязную работу, без перерыва на коньяк, без перерыва на субботу…», - рассказывает девушка. - Все творческие силы Петербурга дают концерты, как в Великую Отечественную. Часть концертов мы даем творческой бригадой вместе с питерскими рок-фанк-фолк-музыкантами, они патриоты и сокрушаются, что мобилизации уже не подлежат, потому что возраст слишком большой. На недавнем концерте в госпитале рок-музыкант Алексей Плюснин вышел на сцену и поклонился до земли нашим защитникам.

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