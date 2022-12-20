Выполнял работу в условиях, сопряженных с риском для жизни: Глава МЧС России наградил орденом Мужества горноспасателя из ЛНР

Лучшие по профессии были награждены в Казани Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Орден Мужества - по поручению Президента РФ Владимира Путина - был вручен горноспасателю из ЛНР Алексею Ветушинскому. Он оказался среди тысячи спасателей, которые боролись за звание лучших в течение года. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

Там уточнили, что 19 декабря в Казани прошло награждение победителей XIV Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества». В 21 номинации были отмечены отличившиеся сотрудники МЧС России, в их числе и Алексей Ветушинский. Награду ему вручил глава спасательного ведомства России, генерал-лейтенант Александр Куренков.

- В частности, орден Мужества был вручен командиру отряда военизированного горноспасательного отряда № 1 центра управления военизированными горноспасательными частями МЧС ЛНР Алексею Ветушинскому. На его счету ликвидации последствий аварий на шахтах и оказание помощи пострадавшим, - заявили в министерстве.

На счету спасателя - также ликвидация последствий аварий на десятках шахт и оказание помощи сотням пострадавшим. Фото: dnmchs.ru

В службе добавили, что государственной наградой отмечены смелые и решительные действия спасателя в условиях, сопряженных с риском для жизни, и проявленное им при этом мужество. Так, в частности, говорится о том, что «в октябре 2022-го при исполнении служебных обязанностей, во время разборки железобетонных конструкций разрушенного здания, после ночного обстрела в одном из поселков Луганской Народной Республики Алексей Ветушинский был ранен».

А тем временем в Кремле были вручены награды временно исполняющим обязанности Глав Луганской и Донецкой Народной Республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину. Ранее сообщалось о том, что их удостоили орденов высшей степени «За заслуги перед Отечеством». Награду лидерам республик лично вручил Президент России Владимир Путин.

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