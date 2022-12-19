Раненая дончанка Наталья Олейникова: Меня привалило по пояс, а дочь снаряд перерезал пополам

Погибшей Кристине Олейниковой было всего 26. Девушка мечтала о своем бизнесе, помогать бездомным животным. Фото: Личный архив

В Ожоговом центре Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии (ИНВХ) более месяца лежала дончанка Наталья Олейникова. У нее на тумбочке стояла фотография ее погибшей 26-летней дочери Кристины.

Погибшей Кристине Олейниковой было всего 26. Девушка мечтала о своем бизнесе, помогать бездомным животным

Наталья с Кристиной были дома, когда в их жилище в Киевском районе Донецка прилетел снаряд «Града».

СНАРЯД ОБРУШИЛ СТЕНЫ И ПОТОЛОК

- 14 ноября меня встретила дочь на машине на автовокзале «Южный». Я только вернулась из Ростова-на-Дону, где гостила у супруга Саши. Сразу же ехать в район Гладковки, где находится наш дом, мне как-то не хотелось – было желание заехать в магазин за продуктами. Но дочь сказала, что все уже купила. Она умоляла: «Мама, поехали быстрее домой», - рассказывает Наталья.

По дороге домой Кристина рассказала, что их коттедж с самого утра находится практически в эпицентре обстрела вооруженных формирований Украины (ВФУ). Когда мать с дочерью уже подъезжали по узкой улице Певцова, им навстречу ехал мусоровоз.

- Кристина возмущалась: такой обстрел, а тут еще, как на зло, мусоровоз плетется, - вспоминает Наталья Олейникова.

Кристина с мамой были подругами. Фото: Личный архив

Наташа с дочерью зашли в прихожую, разулись, повесили верхнюю одежду и только собирались пройти дальше, как над дверью снаряд 122-калибра проделал дыру и влетел в комнату. Обрушились кирпичные стены, рухнула одна из плит.

- Я потеряла сознание, а когда пришла в себя, увидела, что по пояс под завалом. Не могла вытянуть ног из-под камней. Стала звать Кристину, она не отзывалась. Через полчаса пришел ее гражданский муж Дмитрий. Он стал звать на помощь... Когда приехала скорая, плиту подняли. Дочь была под ней. Медики сказали, что Кристина умерла моментально, снаряд перерезал ее пополам.

ПЕРЕДАВАЛА ДЛЯ БОЙЦОВ ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ

Самой Наталье первую медпомощь оказали в больнице им. Калинина. Раскаленный снаряд «лег» ей на левую ногу. Очень сильно обжог. В Ожоговом центре ИНВХ после специализированного лечения ей пересадили кожу. И только недавно сняли швы.

Наташа боится ездить в район Гладковки. Олейниковы сняли квартиру в более безопасном районе Донецка. Киевский продолжает постоянно находиться под массированным огнем ВФУ.

Погибшей Кристине Олейниковой было всего 26. Девушка мечтала о своем бизнесе, помогать бездомным животным.Фото: Личный архив

Наталья рассказала «КП», что Кристина, закончив Донецкий национальный медицинский университет, проходила интернатуру в кожвендеспанцере 3-й горбольницы. Будущий дерматолог мечтала о своем салоне косметологии. Еще она хотела открыть приют для бездомных животных. Вместе с мамой покупала теплые вещи для бойцов на передовую.

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