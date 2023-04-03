Денис Пушилин поблагодарил Владимира Путина за создание фонда поддержки участников СВО и ополченцев Донбасса

Фонд займется поддержкой не только принимавших участие в СВО, но воевавших с 2014 года в ДНР и ЛНР, а также членов их семей Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Врио Главы ДНР Денис Пушилин выразил благодарность Президенту России Владимиру Путину за решение учредить государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

- Мы полностью поддерживаем решение Президента и с большой благодарностью восприняли данные шаги. Потому что это забота о будущем, забота о тех военнослужащих, которым требуется помощь, а также семьям военнослужащих, - заявил Пушилин.

Он отметил, что в наблюдательный совет фонда включены неслучайные люди, а те, кто действительно понимает, что происходит, и могут так или иначе влиять на работу данного фонда. Те, кто бывает на передовой, а некоторые из них являются действующими военнослужащими.

- Фонд возглавил Сергей Кириенко, для нас очень положительной момент. Потому что мы понимаем, как он работает и как контролирует вверенные ему участки работы, – подчеркнул руководитель Республики.

Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» создан в России указом № 232 Президента РФ Владимира Путина, который размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Документ подписан сегодня и вступает в силу сегодня.

Напомним, что ранее, во время ежегодного послания Федеральному собранию, Путин инициировал создание государственного фонда поддержки ветеранов СВО и семей погибших.

Согласно указу, деятельность фонда будет направлена на поддержку ветеранов боевых действий, принимавших участие в СВО, воевавших с 2014 года в составе вооруженных сил ДНР и ЛНР, а также членов их семей.

Фонд займется комплексным сопровождением военных, обеспечением социальной адаптации, помощью в оформлении и получении социальной поддержки. Фонд будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки ветеранов; решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации; помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, в получении новой профессии; организовывать уход на дому и помогать с вопросами протезирования.

Наблюдательный совет госфонда «Защитники Отечества» возглавит первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко. Руководителем фонда станет председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области Анна Цивилева.

Учредителем фонда выступает Правительство России. Отделения фонда создадут во всех регионах до конца года.

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