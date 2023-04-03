Жителям Мариуполя, эвакуированным в Кировскую область, помогут оформить компенсации за утраченное жилье и имущество

Десятки тысяч жителей Мариуполя в результате боевых действий лишились жилья и всего имущества и вынуждены были уехать из родного города. Фото: МЧС ДНР

Жителям Мариуполя, которые были эвакуированы в Кировскую область, помогут оформить компенсации за утраченное вследствие боевых действий жилье и имущество. об этом сегодня сообщила заместитель председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

Она рассказала, что в феврале 2023 года министр социального развития Кировской области РФ Ольга Шулятьева обратилась к и.о. министра труда и социальной политики ДНР Денису Стрельченко с предложением провести совместную работу по оформлению компенсаций за утраченное или поврежденное жилье, а также за утраченное имущество первой необходимости эвакуированным в Кировскую область жителям Мариуполя.

- Конечно, Денис Игоревич поддержал инициативу. Для нас крайне важно, чтобы граждане Республики, в том числе вынужденно покинувшие территорию ДНР, получили все положенные им выплаты, - написала в своем телеграм-канале вице-премьер.

Она уточнила, что в Кировской области сейчас проживают почти 200 мариупольцев, которые в своем родном городе в ходе боевых действий потеряли жилье или имущество и имеют право на компенсацию.

Была проделана большая предварительная работа: сотрудники Министерства социального развития Кировской области составили списки пострадавших, сформировали пакеты необходимых документов и направили их в электронном виде в адрес управлений труда и социальной защиты города Мариуполь, где специалисты уже на местах отрабатывали каждый конкретный случай.

- А уже сегодня представители социальной сферы Мариуполя выехали в Кировскую область, чтобы лично принять у пострадавших заявления и документы для оформления компенсаций, - сообщила Толстыкина.

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