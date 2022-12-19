Мариуполь с высоты: Морпорт, храмы и большие стройки

Пейзажи Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ

Несомненно, одним из самых ярких символов Мариуполя является Морской порт. Захватывающий вид на этот объект инфраструктуры открывается из крайних девятиэтажек прибрежной части города, на которых уже идет капитальный ремонт кровли. Морские врата Республики в рабочем состоянии, осуществлена подача электроэнергии, регулярно приходит паром с строительным и гуманитарным грузом.

В городе не утихает стройка Фото: Александр ИВАНОВ

Пейзажи Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ

В городе не утихает стройка Фото: Александр ИВАНОВ

В городе не утихает стройка Фото: Александр ИВАНОВ

А в противоположной стороне — северной, на склоне, виден обязательный атрибут любого приморского города — маяк Западного подходного канала Азовского моря. Светильник, как и само здание незначительно повреждено боевыми действиями. Также можно увидеть степень готовности долгостроя, который расконсервировали российские строители.

Пейзажи Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ

В восточном направлении видны храмы Свято-Николаевский, Покрова Божией Матери и городская телерадиовышка высотой 214 метров.

Пейзажи Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ

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