В ЛНР ветеран Великой Отечественной получил российский паспорт под обстрелом украинских боевиков

Василий Ломакин прошел всю войну, а после служил в МВД. Фото: МВД ЛНР

В Луганской Народной Республике продолжается оформление и выдача паспортов Российской Федерации. Сотрудники отделов по вопросам миграции МВД по ЛНР выехали в поселок Троицкое, чтобы вручить новый паспорт Василию Ломакину — Ветерану Великой Отечественной Войны. Именно в этот момент украинские боевики обстреляли поселок из РСЗО HIMARS. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

— Во время выдачи паспорта Василию Ломакину украинские националисты нанесли по поселку городского типа Троицкое ракетный удар с применением РСЗО HIMARS. Не дрогнув от обстрела, как и в 41-м, ветеран уверенно шел к своей цели – получению паспорта гражданина России. Уверенно поставив подпись в новом документе, Василий Ломакин призвал современное поколение бороться с украинским фашизмом, — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе также добавили, что для Ветеранов день получения российского паспорта сравним с Днем Великой Победы.

— Пережившие оккупацию украинскими националистами жители освобожденных территорий ЛНР со слезами на глазах получают паспорт гражданина Российской Федерации. С каждым днем работа по приему заявлений о выдаче паспорта гражданина России набирает все новые обороты, а желающих получить заветный документ становится в разы больше, — подчеркнули в МВД.

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