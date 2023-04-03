Масштабные работы

Дорожные работы и на трассе Т 0519. Фото: Администрация Тельмановского района

С наступлением весны в республике активизировались ремонтные работы на трассах, ведущих в сторону Крыма. Многие из них в этом году могут получить статус федеральных.

Одна из таких дорог проходит через село Греково-Александровка Тельмановского района. Маленький населенный пункт, в котором и полтысячи жителей не наберется, в новых российских реалиях приобрел важное значение. Вернее - дорога вместе с мостом через речку Грузский Еланчик.

Не случайно председатель правительства ДНР Виталий Хоценко поделился информацией о том, что в окрестностях села Греково-Александровка строители из Московской области восстанавливают путепровод.

- Автомобильная дорога Амвросиевка - Тельманово - Мариуполь, на которой он расположен, обеспечивает транспортные связи между населенными пунктами всего юга республики. Еще недавно мост был в аварийном состоянии. Теперь же строители завершают ремонт левой проезжей части. Восстановлены опоры пролетного строения, обустроен тротуар и установлены перила, проведен монтаж переходных плит, - рассказал премьер-министр.

Он отметил, что в ближайшее время мостостроители приступят к ремонту правой стороны моста, после чего произведут гидроизоляцию пролетного строения и начнут укладку асфальта.

Также Виталий Хоценко сообщил, что одной из первых трасс в ДНР, где дорожники уже приступили к ремонту, стал участок из Тельманово в Мариуполь. Его протяженность 63 км. Здесь задействовано свыше 60 единиц техники.

- У нас сейчас здесь много дорожной техники, ремонтируют дорогу от Греково-Александровки на Тельманово и далее на Мариуполь, - поделился впечатлениями житель райцентра Алексей Олейник.

Он рассказал, что дорога была и так «не очень», а за зиму совсем пришла в негодность.

- В Греково-Александровку часто езжу в гости к знакомым, там рядом большое водохранилище. Мы рыбачим, отдыхаем семьями. Все надеемся, что скоро можно будет ездить в село с комфортом, - отметил мужчина.

По информации администрации Тельмановского района, ведутся активные работы и на трассе Т 0519. Она идет из Амвросиевки на Новоазовск до южной трассы Таганрог - Крым и пролегает вдоль Греково-Александровского водохранилища. В последнее время количество грузовых автомобилей, идущих транзитом через Ростовскую область и ДНР по новому сухопутному маршруту на Крым, увеличилось почти в семь раз, до 4 тысяч в сутки. Поэтому для перераспределения нагрузки власти двух регионов РФ задействовали все три пункта пропуска.

Чтобы ускорить грузооборот и уменьшить громадные очереди на пунктах пропуска, власти ДНР и Ростовской области намерены в два раза увеличить пропускную способность КПП «Успенка». Именно оттуда трасса идет на Амвросиевку, а далее - на Тельманово и Мариуполь. Кроме этого, будет открыт новый КПП «Ульяновское - Шрамко». Одна из дорог с нового пункта опять-таки пойдет через Греково-Александровку.

В Тельмановском районе московские специалисты сейчас восстанавливают еще один мост - на въезде в село Старая Ласпа, который был разрушен боевиками Киева в 2015 году.

- Это единственная дорога, соединяющая населенный пункт с районом. Строители планируют открыть движение для автомобильного транспорта уже летом этого года, - сообщила глава администрации района Наталья Великодная.