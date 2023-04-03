Авторы лучших проектов - в финале «Создавай.Таврида»

За четыре дня акселератора ребята из новых регионов посетили 17 лекций и 36 часов посвятили практической работе и нетворкингу. Фото: Министерство молодежной политики и спорта Херсонской области

Четыре насыщенных событиями дня, 17 лекций, 36 часов практической работы и 57 участников - авторов уникальных социально значимых проектов - все это акселератор творческих проектов «Создавай.Таврида». Он проходил в Крыму, на площадке нового круглогодичного центра Академии творческих индустрий «Меганом», в помощь начинающим актерам, художникам и дизайнерам. Участниками мартовской сессии стала молодежь новых регионов России. Херсонскую область в проекте представляли четыре человека, чьи заявки прошли серьезный конкурсный отбор.

Для тех, кто готов двигаться вперед

Во время четырехдневного интенсива эксперты научили молодых людей создавать проекты, участвовать с ними в грантовых конкурсах и доводить их до реализации на территории региона. Кроме того, в процессе работы были задействованы современные форматы игровых механик и VR-технологий. На форсайт-сессии участники определяли точки роста и масштабирования своих проектов.

- Мы с радостью собрали в Академии «Меганом» тех, кто готов двигаться вперед, и за несколько дней эксперты постарались дать им максимальный объем информации о возможностях для реализации их творческих инициатив, - отметила Оксана Никифорова, руководитель службы проектного сопровождения арт-кластера «Таврида».

Что предложили херсонцы?

В финале участники презентовали экспертной комиссии свои проекты. Все они были по-своему интересными, яркими и уникальными и прошли путь от идеи до полностью подготовленных проектов. Организаторы, со своей стороны, пообещали помочь авторам заявить свои работы на грантовый конкурс и реализовать их дома, в родных регионах. Каждый проект получил менторское сопровождение. Наставник поможет финалисту сформулировать цели, подскажет, как эффективнее и результативнее достигать намеченных вершин. В числе счастливчиков, ставших фаворитами комиссии, двое жителей Херсонщины: Татьяна Левченко и Иван Горянин.

- Мой проект «Откровенно о Сокровенном» направлен на преодоление тревожности и последствий стрессовых состояний у молодежи нашей области, - поделилась с нами помощник декана по молодежной политике факультета психологии ХГУ, преподаватель Татьяна Левченко. - Я преподаю на факультете психологии в Херсонском государственном университете и активно взаимодействую со студентами. Важно сейчас оказать им психологическую и эмоциональную поддержку, показать, что впереди столько же, а может, еще больше возможностей и открытий. Мы планируем провести цикл мастер-классов и тренингов в учебных заведениях нашей области в офлайн- и онлайн-форматах. При этом будем использовать техники арт-терапии, другими словами - лечить творчеством.

С таким же энтузиазмом и благодарностью отзывается об акселераторе и второй победитель из Херсонской области.

- Благодаря экспертам мы получили потрясающий опыт: научились превращать наши идеи в полноценные проекты. Та профессиональная среда, в которую нас погрузили организаторы, очень мотивировала и вдохновляла. «Таврида» подарила нам уверенность и твердое желание довести наши замыслы до конца! - говорит Иван Горянин, руководитель эстрадного ансамбля Центра культуры и досуга города Геническа.

Проект Ивана называется «Музыкальная студия «Амбрелла» и включает в себя создание репетиционной базы и студии звукозаписи на базе Центра культуры и досуга в Геническе.

- В настоящее время молодые люди нашего города и района недостаточно осведомлены в музыкальной сфере, - объясняет идею проекта Иван. - Поэтому в первую очередь проект познакомит целевую аудиторию с миром музыки, заинтересует и направит их энергию в созидательное русло. Также хотелось бы подчеркнуть, что раньше в нашем городе не было ансамблей такого формата и уровня. Это стало возможно только в русском Геническе.

Теперь наши финалисты вместе с другими авторами лучших проектов смогут поехать в Крым на конкурс «Таврида.АРТ» для участия в грантовом конкурсе.

СПРАВКА «КП»

За восемь лет работы грантового конкурса на площадке «Таврида.АРТ» его победителями стали более 1100 человек, а на реализацию их проектов было выделено более 530 миллионов рублей.