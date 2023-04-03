Оценили Москву и поработали с психологами

Две недели дети провели в Подмосковье в лагере «Литвиново» на тематической смене «Послезавтра».

Подростки занимались творчеством, встречались с известными людьми, погружались в IT-технологии и консультировались с психологами.

Еще по пути в Подмосковье херсонские ребята успели подружиться. Поэтому с опаской восприняли новость о том, что их разделят по разным отрядам. Но сейчас этому только рады - ведь у них появилось еще больше друзей.

Сами родители смеются, что дети с радостью остались бы в лагере и подольше. Все-таки для них там подготовили интересную образовательную и развлекательную программу.

- У детей масса впечатлений. Они даже, честно говоря, ехать назад не хотели. Им очень понравилось. Много нового для себя открыли. Такого у них раньше не было, - говорит мама одного из ребят Марина Давыденко.

Каждый день подростки занимались в разных кружках. Поэтому на память у них остались сшитые маленькие совы, сплетенные браслеты и другие «штучки».

А по вечерам, после дискотек, ребята играли в футбол, волейбол, баскетбол, бильярд, боулинг, теннис или ходили в бассейн. А еще встречались с известными людьми. Несколько раз к ребятам в лагерь приезжал писатель, сценарист, продюсер, общественный деятель и член правления Ассоциации анимационного кино Олег Рой. Он общался с подростками, учил мечтать и идти к цели, раздавал автографы и фотографировался с детворой.

Один день посвятили поездке в столицу России - Москву. Первую часть дня подростки провели в инновационно-образовательном комплексе «Техноград». Там они попробовали себя в автоконструировании, робототехнике, мультипликации и метеористике. А вечером для ребят из присоединенных регионов провели экскурсию по ВДНХ и Красной площади.

- Мы увидели смену караула. Нам повезло, попали на нее как раз. И в «Техноград» ездили. Там нам показали, как машину разбирать, как делаются 3D-модели и всякие приборы, - вспоминает парень из Херсонской области Андрей.

Буквально через день преподаватели «Технограда» сами приехали в лагерь. Они помогли подросткам освоить современные технологии: дизайн, архитектуру, создание игр и конструирование роботов. Кто-то за смену успел сделать очки с помощью 3D-ручки, кто-то создал игру, кто-то научился вести стримы, а кто-то собрал макет парка. Для ребят проводили личные и общие психологические тренинги и преподавали основы здорового образа жизни, помогали пробудить внутреннего актера.

- Ребята вернулись домой довольные и счастливые. Мы смогли дать им частичку любви, тепла и заботы. Некоторые же были эвакуированы с правого берега Херсона, пережили и обстрелы, и тяжелую эвакуацию. Поэтому остро нуждались в психологической поддержке, - рассказала министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова.