Стихи, опаленные войной

Владимир Машков читает «Фашизма нет».

- «Опаленные войной» - это не просто культурный проект. Это лицо нового направления, возникшего в русской литературе на фоне происходящего в Донбассе, - пояснили авторы проекта. - Цель проекта - изобличить преступления Украины в Донбассе, донести правду о преступлениях Украины до максимального количества людей.

Когда идея оформилась, креаторы подали заявку в Президентский фонд культурных инициатив и выиграли грант. Планируется снять 20 видеороликов, на которых известные и всеми любимые российские артисты - настоящие патриоты - будут читать проникновенные стихи донбасских народных поэтов. Ролики будут распространяться в соцсетях. Видеоблог получил название «Поэзофронт». Первое видео из серии уже готово и разлетелось по сети. Стихотворение «Фашизма нет» читает Владимир Машков. Читает так, что сердце сжимается. Ведь эти строки - крик. В них печаль от того, как Украина лишилась воли, поверив западным политиканам; гнев за убийство беззащитных мирных жителей и злость на то, как киевским властям, да и всем гражданам, которых они «обрабатывали», удобно было не замечать страданий Донбасса, пока по улицам Украины маршировали фашисты…

Второй «серией» реализации проекта «Опаленные войной» станет издание иллюстрированного сборника стихов, а после, по замыслу, планируется снять клипы на песни современных исполнителей Романа Воронина и Алексея Поддубного (Джанго). Песни будут написаны на стихи жителей Донбасса и посвящены событиям там.

«Фашизма нет»

(фрагмент стихотворения)

Когда «азовцы»* грабили, пытали,

Когда насиловали чьих-то жен,

Пускай вы сами то не испытали,

Но неужели вы не понимали,

Что это был фашистский батальон.

И за Аллею ангелов в Донецке,

Где до сих пор витает голос детский,

Не больно было вам? Когда как вдруг

Отважный кто-то, размыкая круг,

Решил пресечь фашистскую заразу.

Вы отчего-то побледнели сразу.

В вас появились ярость и испуг.

У нас фашизма нет - спешить не надо,

Не так-то много выпили мы яду.

Помилуйте, вторгаться смысла нет!

Таков ваш был решительный ответ.

Но иногда, ножом вскрывая вену,

Приходится изничтожать гангрену.

Чтоб чернота не скрыла белый свет!

*Запрещенная в РФ организация.