На базе Ленинградской детской клинической больницы дети смогут пройти обследование и получить реабилитацию. Фото: usharik.ru

Восемнадцать луганских ребят с нарушением слуха приехали в культурную столицу. Здесь сотрудники НИИ ЛОР Минздравсоцразвития России, где слабослышащим возвращают слух с помощью специальных кохлеарных имплантов (КИ), разработали первую в России программу комплексного развития детей с нарушениями слуха «Я слышу мир!», объединяющую усилия врачей и сурдопедагогов. Организовать лечение в Питере детворе из ЛНР помогла «Единая Россия» в рамках проекта «Крепкая семья».

- Ребенок не может слышать, и это ведет к проблемам в жизни. Наша задача - сделать его мир полноценным, - рассказали организаторы программы. - Мы сделали акцент на игровые формы с использованием мультяшных героев, так деткам легче. Главное, чтобы ребята чувствовали себя полноценными членами общества. Методика эффективна, позволяет детям ничем не отличаться от сверстников. Ведь проблема со слухом ведет и к проблеме с речью.

«Сюжет» программы основан на истории Смешариков, среди которых есть львенок Ушарик. У него - проблемы со слухом, но львенок с этим справляется.

Руководитель Санкт-Петербургского городского детского сурдологического центра Газиз Туфатулин отметил, что даже в таких непростых условиях медикам Донбасса удалось на очень скромном наборе оборудования и в условиях боевых действий продолжать выявлять и реабилитировать детей с проблемами со слухом.

- Петербург компенсирует за счет бюджета в том числе операции для детей с 1-й степенью тугоухости. В результате более половины детей обучаются в обычных школах и ничем не отличаются от сверстников, - сказал Туфатулин.

ДОСЛОВНО

- Мы нашли друг друга и объединились, - сказала первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей, координатор федерального проекта «Единой России» «Крепкая семья» Татьяна Буцкая. - У врачей нет волшебных палочек, но мы можем сделать максимум из возможного. Поставить диагноз, поставить очень дорогой имплант, выстроить систему реабилитации. Чтобы все заработало и чтобы те обещания, которые мы дали родителям, исполнились. Все будет встроено в систему ОМС. Наш федеральный партийный проект «Крепкая семья» взял это под свой контроль.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Дети из Антрацитовского района с заболеваниями центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы поехали на реабилитацию в Питер. Всего в поездку отправились 14 ребят. Ее организовало Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, бесплатная служба поиска медицинской помощи «Верное направление», Комитет здравоохранения Ленинградской области, министерство здравоохранения ЛНР.

- Дети отправились в сопровождении родителей. У ребят серьезные заболевания. Они - маленькие инвалиды. На базе Ленинградской детской клинической больницы дети смогут пройти обследование и получить реабилитацию, - рассказала заведующая детской поликлиникой Антрацитовской центральной городской многопрофильной больницы Елена Комарова.

В феврале ленинградская клиника уже приняла две группы маленьких жителей ЛНР с тяжелыми заболеваниями.

- У сына порок сердца, - говорит мама одного из маленьких пациентов Марина. - Растила его, что называется, под снарядами ВСУ. Надеемся, Питер поможет. Много хороших откликов о детской клинике слышала. И координатор фонда «Верное направление» помог - одной трудно справиться с поиском благотворительных организаций и больниц.