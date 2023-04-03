Запись к врачу онлайн и подъемные для медиков

Запись к врачу через терминал в поликлинике. Фото: Артем КИЛЬКИН

В главную больницу Геническа прибыли первые 160 современных кроватей с удобными ортопедическими матрасами и регулируемыми основаниями.

- В ближайшее время все 250 коек медучреждения будут такими - комфортными и гигиеничными, - отметил председатель правительства Херсонщины Андрей Алексеенко.

По его словам, в планах на 2023 год - полностью привести в порядок поликлинику, травматологическое и патологоанатомическое отделения.

Новая мебель появилась и в детском отделении Генической ЦРБ. В качестве гуманитарной помощи десять кроваток, матрасов к ним, а также столики и стульчики передало министерство труда и соцполитики региона.

Доступными для жителей области становятся и медикаменты. Большую роль в этом играет создание сети государственных аптек.

Как и планировали местные власти, такие госаптеки появились еще в трех населенных пунктах Херсонщины: в Новой Каховке (ул. Светлова, 1), Рубановке (ул. Больничная, 2) и Новой Маячке (ул. Пирогова, 1). Всего на левобережье сейчас десять государственных аптек. Все они работают с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00.

- До конца года государственных аптек на территории области будет насчитываться не менее двадцати. В наличии медикаменты по всем профилям, в том числе и жизненно необходимые, - отметил министр здравоохранения Херсонщины Вадим Ильмиев.

В рамках интеграции региона в законодательную систему России жителям Херсонщины уже со следующего года будут доступны цифровые сервисы для записи к врачу.

Как заявил замминистра здравоохранения РФ Павел Пугачев, кабинеты поликлиник оснастят компьютерами, подключенными к соответствующим интернет-ресурсам.

- В этом году мы будем заниматься инфраструктурой, следующим этапом централизованно внедрим платформенные решения для медработников. Мы планируем начать с первичного звена, потому что основной поток населения - именно в поликлиниках, - отметил замминистра.

Чтобы привлечь на новые территории компетентных специалистов и мотивировать их, правительство РФ направит на поддержку медработников порядка 190 миллионов рублей.

Подъемные выплаты в размере 1 миллиона рублей будут положены при переезде в том числе в Херсонскую область каждому врачу, а фельдшеры, акушерки и медицинские сестры получат по 500 тысяч рублей.

Специалисты, готовые работать в труднодоступных и особенно опасных территориях, смогут рассчитывать на компенсацию в 1,5 раза больше. Единовременная выплата для врачей в таком случае составит 1,5 миллиона рублей, для фельдшеров - 750 тысяч. По подсчетам Кабинета министров, такие выплаты позволят привлечь в новые регионы не менее 250 медработников. Компенсации им будут положены в рамках госпрограмм «Земский доктор» и «Земский фельдшер».