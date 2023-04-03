В память о боевых товарищах

В Углегорске, на месте, где летом 2014 года, в самый разгар боевых действий в Донбассе, небольшая группа ополченцев остановила и заставила отступить колонну украинских вооруженных формирований установили памятник. Он представляет собой крест, мемориальный камень, на котором высечены семь фамилий, и вазы для цветов из снарядных гильз. Все это в память о товарищах установили военнослужащие.

Командовавший отрядом ополчения, участвующим в том бою, Сергей Бумагин рассказывает, что в тот день наблюдатель сообщил, что к Углегорску движется колонна из пяти танков, десяти бронированных машин пехоты, три бронетранспортера и микроавтобус с солдатами. Тогда было принято решение встретить противника на скрытых позициях и нанести неожиданный удар.

- Нас было пятнадцать человек и небольшой отряд ополчения из Енакиева. Помню, в тот день стояла сильная жара, а у меня по спине холодок пробежал и сердце билось во всю грудь, - вспоминает Бумагин. - Я понимал, что с нашим оружием сложно остановить такого противника. Вооружение у нас было легкое, стрелковое. Против бронетехники - только пара РПГ, несколько «Шмелей» и противотанковое ружье ПТР 1943 года выпуска. Рассчитывать можно было только на внезапность нападения.

Участник того боя Михаил Вербин признался, что встретить противника по задуманному сценарию не получилось. Ополченцы изначально хотели подпустить украинских боевиков поближе, и уже тогда гранатометчики должны были ударить по головной и замыкающей машине, а потом бить и по остальным.

- Все-таки у ребят немного не выдержали нервы, - говорит Вербин. - Открыли огонь и начали бой раньше времени. Ну и понеслось. Лупили из всего, что есть. Грохот стоял страшный.

Однако все же слаженные действия донбасских мужчин, они быстро передвигались между позициями, создавая многочисленность отряда, поставили противника в ступор.

- Противник не ожидал такой встречи. Он не просто отступал - бежал, - рассказывает Сергей Бумагин. - Позднее в соцсетях украинцы выложили информацию о том, что против них выступил российский спецназ, хотя бой дали обычные шахтеры.

В том бою вооруженные формирования Украины лишились двух танков, понесли потери и в живой силе. Без потерь не обошлось и в рядах ополчения.

Однако украинским боевикам все-таки удалось ворваться в Углегорск с другой стороны. Тогда было принято решение уезжать с позиций, потому что при таком раскладе ситуации ополченцы оставались в окружении. Забрать тела павших товарищей с поля боя не давал ожесточенный минометный обстрел со стороны противника. Уже во время оккупации города украинскими силами о захоронении бойцов договорился местный священник. Братскую могилу было разрешено организовать у дороги. После освобождения населенного пункта останки защитников Донбасса перезахоронили на кладбище в Енакиеве.