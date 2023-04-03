За Красногоровкой видна Авдеевка

Авдеевка уже девятый год - больная тема для Донецка. Оттуда шли и до сих пор идут постоянные обстрелы столицы Донбасса. Там, в сильно укрепленном городе (их разделяют не более 15 километров), где до начала военных действий жили почти 32 тысячи человек, сконцентрирована мощная группировка ВСУ, насыщенная военной техникой, прежде всего артиллерией.

Именно в Авдеевке и соседней с ней Красногоровке стояли батареи гаубиц Д-30 и FH-70, десятки самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» и американские артиллерийские системы М777.

Характеристики большинства из них позволяют доставать до жилых кварталов Донецка.

И вот с началом весны на Донецком фронте, на Авдеевском направлении, наметились положительные для нас и печальные для противника подвижки.

Начиная с 12 марта украинский генштаб прекратил упоминать Красногоровку (столь важную для обороны Авдеевки) в своих сводках.

И только 12 дней спустя, 24 марта, украинское командование вынуждено было признать, что российские подразделения полностью освободили Красногоровку. Хотя к тому времени в этом поселке уже была завершена зачистка.

Одно из направлений дальнейшего продвижения российских войск - на север.

Российские силы уже перерезали железную дорогу севернее Авдеевки, которая была одним из последних маршрутов снабжения оставшегося в городе украинского гарнизона.

Другое направление - на запад от Авдеевки, через село Степовое к Орловке, и далее - Новокалиново. Там у ВСУ сконцентрированы танковые и мотострелковые резервы.

Как раз тут проходит пока контролируемая ВСУ трасса, ведущая к гарнизону в Авдеевке. Именно по ней поступают резервы и снабжение боевикам всей восточной группировки вооруженных сил Украины. Эта дорога соединяет населенные пункты Новгородское, Торецк и Покровск.

После освобождения поселка Новокалиново российские войска смогут выйти к поселку Очеретино. У этого населенного пункта стратегически важное положение. Через Очеретино идут автодороги на запад Украины. Когда ВС РФ установят свой контроль над этой трассой, это сделает оборону украинских подразделений на Авдеевском направлении крайне затруднительной.

«Авдеевская петля» должна быть затянута к западу от города, на который наши войска наступают сейчас с нескольких сторон. Пока украинские подразделения сохраняют контроль над участком шириной примерно в 10 километров западнее Авдеевки. Находящиеся тут населенные пункты Северное, Тоненькое, Ласточкино и Орловка плотно нашпигованы бойцами ВСУ и территориальной обороны.

Не только украинские источники, но и западные эксперты, которых не заподозришь в симпатиях к Москве, отмечают, что на Авдеевском участке Донецкого направления российские войска добились «значительного прогресса». Например, 19 марта об этом сообщило минобороны Великобритании. По мнению британских военных экспертов, успех русских во многом объясняется тем, что в нынешние наступательные действия вовлечено все больше бойцов, служивших в 1-м армейском корпусе ДНР. Они имеют серьезный боевой опыт, отлично знают местность и хорошо мотивированы.

Успехи Москвы под Донецком признает и польский военный обозреватель Ян Матога.

В издании RFM24 данный эксперт проводит аналогию между битвами за Бахмут и Авдеевку, полагая, что в обоих случаях Российская армия использует идентичную тактику.

Украинцы с 2014 года выстроили в обоих городах прочные рубежи обороны, а российские

войска, наступая с востока (с двух направлений), поэтапно отрезали оба города от путей снабжения, идущих к ним с запада.

Польский обозреватель указывает, что в обоих городах ВСУ используют крупные промышленные объекты, как ранее в Мариуполе. В Артемовске (Бахмуте) и его окрестностях это металлургический завод, который был построен в 1954 году и является одним из крупнейших в бывшем СССР. В Авдеевке украинцы пытаются использовать укрепления крупного коксохимического комплекса, построенного в 1963 году. Под предприятием имеются огромные подземелья, местами уходящие вглубь на десятки метров. Для захвата таких сооружений понадобятся штурмовики, имеющие опыт «тоннельной войны».

На Западе полагают, что такие силы у русских есть.