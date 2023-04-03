Адресная помощь пострадавшим

Уполномоченный по правам ребенка Волгоградской области Евгений Ковшиков.

В Луганскую Народную Республику прибыл гуманитарный груз из Волгоградской области. Промышленные предприятия, общественные организации и неравнодушные граждане собрали для семей, пострадавших от боевых действий, электротовары, детские вещи, постельное белье, предметы гигиены. Сбор помощи организовала руководитель волгоградского отделения фонда Ирина Соловьева. Отметим, что в родной Волгоградской области отделение фонда реализует 17 социальных и благотворительных программ.

- Инна Швенк, уполномоченный по правам ребенка в ЛНР, рассказала о нуждах семей с детьми, которые в результате агрессии ВСУ потеряли имущество, их дома подверглись разрушению. Поскольку обстрелы ВСУ продолжаются, далеко не в каждый населенный пункт можно спокойно доехать с грузом. Между тем люди часто лишены самого необходимого. Поэтому мы решили помочь нуждающимся, - отметил уполномоченный по правам ребенка Волгоградской области Евгений Ковшиков, сопровождавший гуманитарный груз.

В числе первых, кто откликнулся на призыв волгоградского детского омбудсмена, - тамошнее региональное отделение благотворительной организации «Российский детский фонд». Эта организация ведет свою историю с Советского детского фонда и специализируется на помощи детям, живущим в малоимущих семьях, а также их родителям, детям-инвалидам, детям-сиротам, на организации семейных детских домов. Деятельность фонда основана на положениях Конвенции ООН о правах ребенка.

Доставленный груз был разгружен в Станично-Луганском районе, а другая партия - в Луганске. Отдельно помощь была оказана многодетной семье Сухаревских, которая пострадала при пожаре. С матерью проживают пятеро детей, четверо из которых несовершеннолетние.

- Я хотела лично приехать в ЛНР. В Донбассе мои коллеги не в первый раз, но я еще здесь не была. Для нашего отделения фонда очень важен принцип адресной работы, - сказала Ирина Соловьева. - Такая помощь как раз была оказана многодетной семье. Мы взяли над ними шефство и будем помогать на постоянной основе - предоставлять все самое необходимое.

Многодетная мама Светлана Сухаревская проживает с детьми в однокомнатной квартире, выделенной администрацией Станично-Луганского района.

- Это жилье временное, тесновато, но хоть крыша есть над головой. За подарки - спасибо помощникам из Волгограда, - поблагодарила она.

Также гуманитарную помощь получил «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в Луганске.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ремонт школ, детсадов и многоквартирных домов

Строители из Алтайского края за год готовы восстановить в Славяносербском районе 50 объектов.

- Запланирован капитальный ремонт двух детских садов, одной школы, амбулатории и храма. Кроме этого, в планах на этот год ремонтно-восстановительные работы 25 многоквартирных домов, 13 км водопроводных сетей, восьми объектов электроэнергетики, строительство трех новых фельдшерско-акушерских пунктов, - говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

Напомним, в прошлом году строители из Алтайского края восстановили и отремонтировали в Славяносербском районе более 350 многоквартирных и частных домов.