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Политика3 апреля 2023 9:02

В срыве контрнаступления Зеленский обвинил Запад

Почему украинская армия не может пойти вперед, а Российская армия продолжает перемалывать силы противника.
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
Расчет орудия «Гиацинт-С» ведет огонь на Донецком направлении. Работаем, братья!

Расчет орудия «Гиацинт-С» ведет огонь на Донецком направлении. Работаем, братья!

ОТ БАХМУТА ДО ХЕРСОНА

И сводки Минобороны РФ, и наблюдения военкоров по всей линии фронта, и признания не только западных, но и самостийных экспертов говорят: потери в живой силе и технике нашего противника не уменьшаются, зато усыхают украинские настроения назавтра промаршировать по Севастополю и Ростову с Белгородом.

Что происходит в зоне спецоперации в конце марта?

Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении наносила удары в районах Червоной Дибровы в ЛНР и Ямполовка и Терны в ДНР.

Западная группировка войск на Купянском направлении наносила урон ВСУ в Двуречной и Тимковке Харьковской области.

Южная группировка войск на Донецком направлении только за 25 марта нивелировала полторы украинские роты, три бронемашины, пять автомобилей и гаубицу Д-30.

Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях давила врага в Угледаре и Новомихайловке в ДНР.

На Херсонском направлении шли позиционные бои, в которых потери ВСУ за тот же день таковы: 35 военнослужащих, 10 автомобилей, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

Исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, сообщил, что на Марьинском направлении продолжаются ожесточенные бои. В западной части остался небольшой участок Марьинки, который еще контролировали ВСУ. После его очистки можно было говорить, что Марьинка освобождена.

Притом, по данным главы ДНР, противник на данном участке продолжает «упираться и перебрасывать резервы».

ОТ «ШТУРМА-С» ДО «СОЛНЦЕПЕКА»

Именно у Марьинки наши подразделения эффективно применяли против националистов противотанковую систему «Штурм-С», которая нанесла ощутимый урон бронетехнике противника.

Вообще самоходный противотанковый комплекс «Штурм-С» (9П149) стал, пожалуй, первой в мире многоцелевой машиной, которая способна бороться не только с танками, БМП и БТР противника, но также подавлять его живую силу и полевые укрепления. И, кроме того, малоскоростные низколетящие воздушные цели - вертолеты и беспилотники.

В «Штурм-С» использовалась многоцелевая управляемая ракета 9М114. Она оснащалась моноблочной кумулятивной боевой частью, которая прикрывалась обтекателем. Высокую скорость полета ракеты - до 530 м/с - обеспечивал твердотопливный двухрежимный маршевый двигатель. При этом пробиваемость брони стандартной моноблочной БЧ составляла 550 - 600 мм. Сейчас требуется побольше - и к этим требованиям прислушались.

Другой кошмар ВСУ - это, конечно, российские «Солнцепеки».

Офицеры украинской армии признают: тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» почти не оставляют шансов укрепрайонам ВСУ. Украинские военные признались изданию Страна.ua в следующем:

«При залпе «Солнцепека» выжить практически невозможно. И это не зависит от того, насколько глубоко ты окопался. Он выжигает все, что можно».

Это, в частности, негативно отразилось на положении киевских силовиков под Артемовском.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» была разработана на основе ТОС-1 «Буратино» еще 20 лет назад. Система предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника в них на расстоянии до шести километров.

На боевой машине смонтированы 24 направляющих для 220-миллиметровых реактивных снарядов с объемно-детонирующей боевой частью. При ее подрыве образуется область избыточного давления. Она фатально воздействует на бойцов почти в любых наземных укреплениях.

Националисты ощущают это на себе прямо сейчас.

ОТ ВАРШАВЫ ДО ВАШИНГТОНА

Скепсис на Западе относительно «успешности» Киева на фронтах слышен все чаще. В том числе в среде ближайших «союзников».

Так, польское издание NDP полагает, что Варшава вместе с Киевом уже проиграли вооруженный конфликт:

- У Зеленского уже не хватает необходимых аргументов, чтобы и дальше по нарастающей просить оружия и помощи у США и европейских стран. Украинцы больше не демонстрируют реальных успехов на поле боя. ВСУ испытывают жесткий дефицит солдат и оружия.

Польские эксперты полагают:

- Наши стратеги плохо продумали свою политику по отношению к России. Польша не сможет столь примитивным образом вывести Москву из «американской игры». В этом можно убедиться, прочитав отчеты о ходе специальной военной операции. Пока украинские пропагандисты трубят о мифических победах на фронте, Российская армия одерживает одну победу за другой.

Бывший эксперт ООН по вооружениям в Ираке и экс-офицер морской разведки США Скотт Риттер выразил недоумение, почему в НАТО уверены, что, если все эти «Абрамсы», «Челленджеры», «Леопарды», «Мардеры» и «Брэдли» начнут наступать, то русские «побросают оружие и в страхе сдадутся». Риттер полагает, что ВС РФ быстро пустят в ход управляемые ракеты «Корнет» и танки Т-90, «которые сделают свое дело».

Бывший разведчик утверждает:

- Русские готовились сражаться с этими танками десятилетиями. У них есть противотанковые системы, созданные поражать такие машины. Все оружие, поставляемое украинцам, будет сожжено на поле боя.

Киеву приготовиться.

В ТЕМУ

Около 70 военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) сложили оружие и сдались в плен российским силам за минувшие две недели на территории Донецкой Народной Республики. Среди сдавшихся в основном бойцы с Донецкого, Авдеевского и Угледарского направлений. Об этом 26 марта сообщил представитель силовых структур региона.

По его словам, большинство из них сложили оружие добровольно, желая спасти свою жизнь.

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