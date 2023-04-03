А ты записался в добровольцы?

Продолжается формирование добровольческого батальона, носящего имя Героя Советского Союза, командующего ВДВ, командира 49-й гвардейской стрелковой дивизии, генерала армии Василия Маргелова, который в марте 1944-го за считаные дни выкурил нацистов с Херсонской земли.

О начале приема заявлений от будущих бойцов батальона было объявлено осенью прошлого года.

- Учитывая исконное желание человека навести порядок на своей земле, защитить свой дом, своих родных и близких, мы формируем добровольческий отдельный разведывательный батальон, - сказал тогда, обращаясь к жителям Херсонщины, командир батальона имени Маргелова Александр Коратаев.

И добровольцы откликнулись. За пять месяцев, прошедших с объявления о формировании батальона, заявки на вступление в его ряды подали почти 600 человек. Все они, а также те, кто еще станет маргеловцем, согласно подписанному 4 ноября прошлого года федеральному закону будут приравнены к военнослужащим. Это означает такие же льготы и соцгарантии, как и у кадровых военных. Например, денежные выплаты у добровольцев - не ниже, чем у контрактников, их также, как и военнослужащих, страхует государство и в случае ранения возмещает ущерб здоровью.

Кроме того, добровольцам положен бесплатный проезд на поездах, самолетах и междугородних автобусах, а также пенсия по инвалидности. При расчете пенсии время службы в батальоне будет оплачиваться в двойном размере.

«Идет накопление личного состава, который проходит боевую подготовку. С Министерством обороны согласовали вопросы вооружения батальона и его снабжения техникой - военное ведомство полностью нас поддержит», - написал в своем телеграм-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его же словам, процесс юридического оформления необходимых бумаг - на завершающей стадии.

- Основной костяк батальона сформирован кадровыми военными, которые умеют и знают, как воевать, как защищать, - сказал Сальдо. - Батальон рассчитан на то, чтобы в рамках закона о территориальной обороне охранять объекты и коммуникации. Но в то же время бойцы будут вооружены таким образом, что смогут дать отпор и поддержать нашу армию на определенных направлениях.

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