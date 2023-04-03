Выгодно всем

Виктор Трофимов.

Мы тоже строим Сочи

Заместитель председателя правительства ДНР Евгений Солнцев рассказал о плодотворных переговорах с мэрией Сочи о поставках туда песка и гранитного щебня из Донбасса.

- Город разрастается, и есть большая потребность в этих материалах. Мы готовы их поставлять, ведь на территории республики находятся месторождения этих полезных ископаемых, - сказал Солнцев. - На ряде карьеров добыча полезных ископаемых уже ведется, на остальных наладим работу в ближайшее время. Теперь активно ищем рынки сбыта.

И действительно, в республике заработали сразу несколько карьеров, которые простаивали долго время. В частности, Кальчикский карьер под Мариуполем.

- Сердаклинское месторождение, для разработки которого и был создан карьер, имеет балансовые запасы гранита в 46 миллионов кубометров, - сообщили «Комсомолке» в правительстве ДНР.

Как заявил в своем телеграм-канале председатель правительства республики Виталий Хоценко, сегодня карьер работает в круглосуточном режиме. За счет этого производство будет увеличено до 2 миллионов тонн продукции в год.

Работы также ведутся на Анадольском и Хлебодаровском месторождениях гранита.

Что касается песка, то много лет с ним в ДНР были большие проблемы.

- После того как Украина ввела экономическую блокаду, песок стал большим дефицитом, - прокомментировал донецкий экономист Виктор Трофимов. - Стоил он недешево и ввозить его приходилось из России. Так что зимой тротуары посыпали золой, шламом и другими отходами, в том числе породой с угольных терриконов. На пользу природе это не шло. Так что песчаные карьеры, созданные взамен Авдеевского, где идут сражения с ВСУ, - это большое событие.

Речь идет, в частности, о Краснополянском песчаном карьере (Филиал № 1 ГК «Недра»). Месторождение расположено в Великоновоселковском районе Донецкой Народной Республики.

Пески там разной сортности, но почти половина из них подходит для отливки бетона по ГОСТу. Также песок с этого карьера пригоден для строительства автомобильных дорог и производства материалов для кровли.

Как пояснял ранее заместитель председателя правительства ДНР Владимир Ежиков, на семи месторождениях уже возобновлена добыча. На других идут подготовительные работы.

Челябинск поможет детям поправить здоровье

Со своей стороны, другие российские регионы продолжают помогать ДНР. Власти Челябинской области пообещали помочь с организацией летнего отдыха для детей из пострадавших от обстрелов ВСУ городов.

Ребят из Ясиноватой, Волновахи, над которыми шефствует Челябинская область, ждут загородные лагеря Анапы. В июле - августе на отдых туда поедет более 500 детей - 250 из Волновахи и 300 - из Ясиноватой вместе с сопровождающими педагогами. Об этом сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

В прошлом году около двухсот детей отдохнули на Южном Урале.

Может возникнуть вопрос, что общего между добычей гранита и оздоровлением детей?

- Это называется «синергия», когда разные факторы, разные аспекты деятельности усиливают друг друга. Увеличение продаж в другие регионы - это рост зарплат и новые рабочие места. Отдых детей - это не только здоровье будущих взрослых работников, но и спокойствие их родителей. Да и просто это правильно, когда центр не забывает о своих регионах, - говорит Виктор Трофимов.

По его словам, можно привести сотни примеров таких сложных комбинаций. Объединяет их одно - развитие экономики и повышения качества жизни граждан на новых территориях России.