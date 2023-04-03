Первые кандидаты уже зарегистрированы

42-летний Ян Лещенко считает, что его знания и опыт пригодятся в гражданской жизни. Фото: ЕР в ЛНР

В ЛНР продолжается подготовка к проведению предварительного голосования, которое организует партия «Единая Россия» (ЕР). В республике принимают документы от будущих претендентов в кандидаты на выборах депутатов Народного Совета и депутатов гордумы Луганска.

Организационный комитет зарегистрировал уже 13 кандидатов для участия в праймериз. Также на рассмотрении находятся еще 30 заявлений.

- Ежедневно в оргкомитет поступают десятки звонков, кандидаты приходят и лично, чтобы проконсультироваться. Регистрация проходит как в очном, так и в электронном формате. Заявления подают не только жители ЛНР. Нам даже поступила заявка от жителя Москвы. Мы рады такой активности, - отметил спикер Народного Совета ЛНР, секретарь Луганского регионального отделения ЕР Денис Мирошниченко.

ИДЕМ НА ВЫБОРЫ НЕ РАДИ МАНДАТОВ

Подготовку к предварительному голосованию в республике обсудили на расширенном заседании президиума политсовета Луганского регионального отделения ЕР. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что в регионе заявки подают представители всех отраслей, а также те, кто с 2014 года защищает жителей республики. Турчак прогнозирует, что конкурс на выборах депутатов Народного Совета ЛНР составит не менее трех человек на место.

Секретарь Генсовета призвал луганский актив подготовить местную программу развития республики.

- В рамках федеральной народной программы есть свой региональный раздел, и в ЛНР этот раздел тоже должен появиться. Этап предварительного голосования нужно сводить к тому, чтобы региональный раздел был сформирован. И эта программа не на 24 - 25-е годы, а это нормальная, пятилетняя программа в рамках срока полномочий, который вновь избранному Народному Совету определен по закону, - сказал Турчак.

КТО ЕСТЬ КТО?

В числе прочих документы на участие в предварительном голосовании подал Герой ЛНР, генерал-майор Народной милиции в отставке Ян Лещенко. Он планирует баллотироваться в депутаты Народного Совета ЛНР.

- Сейчас я в отставке. В связи с полученными ранениями больше непригоден к службе, но принести пользу могу. Уверен, что в качестве депутата Народного Совета ЛНР смогут приумножить все то хорошее, что было наработано за девять лет. Большое внимание хочу уделить патриотическому воспитанию и формированию государственной идеологии, потому что без единой идеи, объединяющей всех нас, мало что выйдет. Именно за идею я и пошел воевать в 2014 году, потому что Русский мир - это все, что действительно важно в моей жизни, - сказал 42-летний Ян Лещенко.

Руководитель Луганского отделения «Молодой Гвардии Единой России», член политсовета Луганского регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Голубович также будет участвовать в праймериз.

- Считаю, что молодые люди должны быть в законодательном поле нашего государства, должны принимать активное участие в политической жизни республики. Необходимо будет решать многие вопросы, в том числе о трудоустройстве студентов и поддержании молодежных инициатив, - поделился Михаил Голубович.

Заместитель секретаря Луганского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Криеренко также участвует в праймериз, чтобы понять, насколько его поддерживают избиратели. А еще хочет заявить о своей программе, о видении развития региона.

КАК ПРОЙДУТ ПРАЙМЕРИЗ

Выдвинуть свою кандидатуру на праймериз жители ЛНР могут до 27 апреля включительно. Напомним, что праймериз - это предварительный внутрипартийный отбор кандидатов, которые будут участвовать в выборах. «Единая Россия» - единственная в стране партия, которая проводит такое голосование. Принять участие в качестве кандидата могут граждане России, которые являются членами и сторонниками партии или беспартийными.

Агитационный период для кандидатов начинается сразу после выдвижения и завершится 21 мая. Регистрация избирателей пройдет на сайте PG.ER.RU с 17 апреля по 26 мая с верификацией через портал «Госуслуги». Само электронное голосование состоится с 22 по 28 мая.

В четырех новых регионах РФ предусмотрен ряд особенностей для кандидатов на праймериз. Они в обязательном порядке должны представить в региональный оргкомитет копии заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины. Помимо этого, для них отменена необходимость представления справки об отсутствии судимости. Обязанность указывать при выдвижении в заявлении сведения о судимости остается.

Кандидатами могут быть и те граждане, которые по объективным причинам не могут закрыть счета в иностранных банках, а также осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов, но предприняли для этого все возможные меры.

Единый день голосования в РФ в этом году назначен на 10 сентября.