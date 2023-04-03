Многофункциональный центр открылся в Меловом

Очередное, уже 23-е отделение МФЦ в ЛНР торжественно открылось в поселке городского типа Меловое. Как сказала на открытии офиса заместитель главы администрации Меловского района Алина Прищепа, поскольку поселок граничит с Ростовской областью, его жители познакомились с работой многофункциональных центров по офису в Чертково. И знают, как в МФЦ качественно и в максимально сжатые сроки предоставляются услуги.

- Очень рады, что теперь и на нашей территории открылся МФЦ. Центр полностью укомплектован специалистами, - сказала Алина Прищепа.

Исполняющий обязанности директора «МФЦ ЛНР» Виталий Седых уточнил, что увеличение количества отделений в республике будет продолжаться. Открытие следующего многофункционального центра запланировано в Старобельске.

Отделение МФЦ в Меловом расположено по адресу: улица Мира, 39. График работы отделения: понедельник - пятница - с 8.30 до 17.30, перерыв - с 12.30 до 13.30, суббота и воскресенье - выходные дни.

Среди государственных услуг, которые можно получить:

прием заявлений на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;

прием анкет для регистрации в системе индивидуального учета, в том числе прием от зарегистрированных лиц заявлений об изменении анкетных данных, содержащихся в индивидуальном лицевом счете, или о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;

прием заявлений и документов для назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

предоставление ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка;

прием заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе и выдача свидетельства.

Справка «КП»

Первые девять отделений МФЦ открылись в ЛНР 25 января, следующие девять начали работу 1 февраля, еще три - 6 и 7 февраля. 2 марта начало работу отделение в Северодонецке. Всего до конца текущего года в ЛНР планируется открыть 36 отделений.

МФЦ ЛНР предоставляют более 30 видов государственных услуг. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте мфцлнр.рф.