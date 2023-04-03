Центр притяжения патриотов

Александр Малькевич.

Ключевая российская просветительская организация «Знание» начала работу в новом регионе. В Геническе 17 марта прошло первое учредительное собрание областного отделения. На нем утвердили состав общества, куда вошли ведущие херсонские ученые с большим опытом работы в деле просвещения и патриотического воспитания молодежи. Это ректоры местных вузов, педагоги, а также руководители гражданско-патриотических организаций.

- Наша задача - научить людей слушать и слышать. Общество «Знание» поможет поднять нам уровень просвещения в регионе, - отметила ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина.

Общество «Знание» с первых же дней после запуска громко заявило о себе в регионе. Организаторы провели исторический марафон. В скором времени стартуют неформальные лекции по российской истории для школьников и студентов, тренинги по социальному проектированию от победителей всероссийских конкурсов молодежных проектов, профориентационные мастер-классы с журналистами и госслужащими.

- Мы возрождаем лучшие методики Великой Отечественной войны и создадим агитбригады для работы с бойцами на линии боевого соприкосновения и в местах боевого слаживания. Выезды артистов будут проводиться вместе с лекторами общества, которые смогут проводить уроки политинформации для мобилизованных, - рассказал председатель областного отделения российского общества «Знание», журналист и член Общественной палаты Александр Малькевич. - Общество «Знание», как губка, впитывает в себя лучшие умы региона. Оно должно стать центром притяжения здоровых, думающих, патриотически настроенных сил, которые будут работать на благо местного населения, просвещая и информируя.

КОНКРЕТНО

Задача российского общества «Знание» - популяризация науки в обществе. Лекторы рассказывают об инновациях и достижениях доступным языком. Также организация занимается вопросами патриотического воспитания молодежи, сохранения исторических памятников, фальсификации истории и поддержки педагогов и учащихся. На сайте общества собраны статьи, видеолекции и фильмы по разным областям знаний. Их может бесплатно изучить любой желающий.