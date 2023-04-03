Братская помощь

Восстановительные строительные работы в Мариуполе. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

ТОННЫ ВАЖНЫХ ГРУЗОВ

Очередной гуманитарный груз - 20 тонн продовольствия - доставили в республику из Барнаула. Помощь была сформирована совместно с предпринимателями по заявкам, которые поступают в администрацию города. А из Нижнего Новгорода помощь прибыла в Харцызск. Помимо предметов первой необходимости, продуктов и бытовой химии, в составе помощи - акустическая система для школьного актового зала. Об этом оборудовании попросили местные учителя и ученики. Также в Харцызск доставили книги для библиотек.

РЕМОНТ ДОРОГ И ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Хабаровский край планирует вложить в ремонт дорог Дебальцева в два с половиной раза больше средств, чем в прошлом году. В планах также значится восстановление школы № 2 и детского сада № 8. Большое внимание уделяется и оздоровлению школьников. Только в прошлом году было оздоровлено более 100 детей. Ребят отправляли на Южный берег Крыма. Отдыхать дети поедут и в этом году.

Также глава администрации Дебальцева Сергей Желновач рассказал, что уже утверждены планы на 2023 год с Камчатским краем - это ремонт школы в Мироновском, школы и детского сада в Светлодарске. Помимо этого, регион-шеф приведет в порядок около 70 тысяч квадратных метров дорог.

ДОМА И ИНФРАСТРУКТУРА

В Першотравневый район из Курской области привезли различного диаметра трубы, глубинные насосы разной мощности, электроды и другое необходимое для обеспечения водоснабжения и устранения порывов оборудование.

Также Курская область помогает подшефному району в восстановлении социальных объектов, жилых домов, дорожной сети и разрушенных обстрелами растворобетонного и асфальтового заводов. Регион-шеф к тому же капитально отремонтировал школу № 2 в Мангуше Першотравневого района, которую оснастили самым инновационным оборудованием.