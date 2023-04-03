Фонд для заботы о ветеранах

БЕЗ КАЗЕНЩИНЫ И БЮРОКРАТИИ

Во время Послания Федеральному Cобранию Владимир Путин анонсировал создание нового фонда, который займется нуждами ветеранов специальной военной операции. Тогда, 21 февраля, президент напомнил, что государство не должно бросать участников спецоперации.

- Наш долг - поддержать семьи, потерявшие родных, близких, любимых, помочь им вырастить, поднять детей, дать им образование, профессию. Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты, - заявил российский лидер.

Для решения этой задачи глава страны распорядился создать новую структуру - специальный государственный фонд.

- Его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, в получении новой профессии, - перечислил Владимир Владимирович.

И это не все обязанности будущего фонда. Владимир Путин отдельно еще упомянул организацию долговременного ухода на дому и высокотехнологичное протезирование.

Структура должна быть открытой, работать по принципу одного окна.

- Без казенщины и бюрократии, - ясно указал президент.

- За каждой семьей, я подчеркиваю, за каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой, персональный социальный работник, координатор, который в ходе личного общения в режиме реального времени будет решать возникающие вопросы, - распорядился Верховный главнокомандующий.

Фонд, как организация, должен появиться уже к 30 марта. К этому числу правительство должно с докладом отчитаться о первых результатах.

А полноценно отделения организации заработают во всех регионах до конца года! Даже так: к 15 апреля кабинету министров поручено представить отчет о том, как и когда отделения будут создаваться. Дальше о ходе работ надо сообщать главе государства раз в квартал.

Кстати, фонд будет отвечать не только за поддержку участников СВО, но и за сопровождение ветеранов Великой Отечественной. Предложения должны быть готовы к 29 декабря.

НЕБЫВАЛЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ

Уровень заботы по стандартам нашей страны окажется совершенно беспрецедентным.

Главное преимущество фонда: адресность помощи. Сначала районные власти или соцработники встретятся с каждой конкретной семьей. Они точно выяснят, сколько родственников у ветерана СВО, в каких условиях живут, какие конкретно услуги нужны в первую очередь.

И каких-то принципиальных ограничений тут нет. Нужно вылечить зубы - вылечат. Прохудилась крыша в частном доме? Починят. Надо в деревне дорогу до дома расчистить от снега - расчистят. Ну и так далее, включая квоты на высшее образование детей или первоочередное зачисление чада в сад, чтобы мама могла пойти на курсы повышения квалификации.

- Я считаю, что это самый правильный, системный подход. В принципе это тот механизм, который позволит уже в одном месте сконцентрировать все потребности. Этот фонд будет как раз иметь возможность закрывать все сложные и узкие места, причем на системном уровне. Не в индивидуальном порядке, не за счет меценатов и просто добрых людей, а именно уже на системном государственном уровне, - заявил глава ДНР Денис Пушилин.

ПОДОЖДЕМ ДОКЛАДА КАБМИНА

Конкретные технические детали, конечно, еще предстоит узнать. Предположительно их раскроют в правительстве во время первого доклада президенту. Ведь стоит прояснить:

Какой бюджет будет у фонда.

Какие точно полномочия ему достанутся, ведь сейчас поддержкой занимается и Социальный фонд, и регионы, и Минобороны. Обязанности будут явно перераспределятся.

Куда идти за помощью. Условно, заявления будут принимать через те же центры госуслуг «Мои документы» или фонду выделят свои приемные помещения.

Но это - технические детали. Все принципиальные решения уже приняты.