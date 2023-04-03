Четверо запорожцев со своими проектами вышли в финал проекта «Создавай.Таврида»

За четыре дня участники акселератора посетили 17 лекций и 36 часов посвятили практической работе и нетворкингу. Фото: zp-news.ru

Для тех, кто готов двигаться вперед

Во время четырехдневного интенсива эксперты научили молодых людей создавать проекты, участвовать с ними в грантовых конкурсах и доводить их до реализации на территории региона. Кроме того, в процессе работы были задействованы современные форматы игровых механик и VR-технологий. На одной из сессий участники определяли точки роста и масштабирования своих проектов.

Какие проекты привезли?

В финале акселератора участники презентовали экспертной комиссии свои проекты. Все они были по-своему интересными, яркими и уникальными и все прошли путь от идеи до полной «упаковки». Из 57 заявленных лучшими признали 20 проектов в области развития творческих пространств, создания обучающих программ для медицинских работников, а также программы для детей разных возрастов. Каждый из них получил индивидуальное сопровождение менторов из числа экспертов конкурса Росмолодежь.Гранты.

В числе лучших комиссия признала четыре проекта представителей Запорожской области. Это общественное движение талантливой молодежи «Культурные запорожцы» Юлии Симоненко, марафон-интенсив по концептуальной иллюстрации «Вектор стиля» Анастасии Лакосиной, медиашкола «Медиатополь» Александра Гурова и реабилитационная комната для детей с ОВЗ Яны Сарбеевой.

- Принять участие в этой образовательной программе - уникальный шанс для меня. Прежде всего это возможность у себя на родине, в Запорожской области, продолжить развивать свою медиашколу «Медиатополь». Я уверен, что такие обучающие процессы должны проходить на постоянной основе по всей России, - поделился своими впечатлениями Александр Гуров.

Теперь победители из Запорожской области вместе с другими авторами лучших проектов смогут поехать в Крым на конкурс «Таврида.АРТ» для участия в грантовом конкурсе и побороться за 1,5 млн рублей на реализацию своих идей.

СПРАВКА «КП»

За восемь лет работы грантового конкурса на площадке «Таврида.АРТ» его победителями стали более 1100 человек, а на реализацию их проектов было выделено более 530 миллионов рублей. В Запорожской области инициативным молодым людям рады и готовы оказывать им всяческую поддержку.