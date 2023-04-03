Готовим классных педагогов

До недавнего времени в области остро стоял вопрос с подготовкой квалифицированных педагогических кадров, которые могут работать по российским стандартам. В первое время на помощь коллегам приезжали учителя из других регионов страны.

Чтобы решить проблему дефицита кадров, было принято решение открыть в Запорожской области новый педагогический университет. И амбициозный план уже реализован. Как сообщил в своем телеграм-канале исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, в регионе зарегистрирован Азовский государственный педагогический университет.

- Азовский университет будет расположен в Бердянске, в зданиях Бердянского государственного педагогического университета и Бердянского университета менеджмента и бизнеса. Образовательный процесс будет проходить по тем же специальностям, которые ранее реализовывались в этих вузах, - пояснил он.

К слову, студенты и преподаватели расположенного в Бердянске гуманитарного факультета Мелитопольского госуниверситета им. Макаренко (МГУ) по заявлениям уже переведены в Азовский университет. А набор в него начнется в июне.

- Нам нужны педагоги разных профилей. Мы продолжим разрабатывать меры поддержки молодых педагогов, которые помогут выпускникам вузов начать карьеру в Запорожской области, а школам - качественно решать кадровый вопрос, - заверил губернатор.

Азовский университет входит в число 29 вузов новых регионов, которые смогут выдавать дипломы российского образца.

- Это отдельный специализированный вуз, который необходим в связи с нехваткой кадров. Крайне важно учить студентов, чтобы они в будущем заняли места в общеобразовательных организациях региона: в школах, детских садах, СПО, - прокомментировала «КП» министр образования Запорожской области Елена Шапурова и подчеркнула, что особенно важно сейчас готовить педагогов по таким направлениям, как русский язык, литература, обществознание и история.

Сегодня в университете временно исполняет обязанности директора кандидат педагогических наук Елена Степанюк.

- Создание Азовского государственного педагогического университета в городе Бердянске возрождает традиции педагогического образования, которая берет свое начало с 1932 года, когда в здании мужской гимназии были открыты учительские курсы, - прокомментировала она «КП». - Понимание роли учителя, наставника сегодня определяют миссию Азовского государственного педагогического университета. Уверена, что наш университет станет инновационной площадкой для формирования новой модели педагогического образования в Запорожской области.

- Студенты, которые ранее находились на обучении в филиале на базе Бердянска, также все изъявили желание остаться на тех специальностях, на которых и были, и продолжили обучение, - добавила Елена Шапурова.

Отметим, что сегодня образование в этом вузе с филиалами в других регионах получают две тысячи человек - это студенты очного и заочного отделений.