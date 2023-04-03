Получаем паспорта

Жители Запорожской области могут получить российский паспорт в упрощенном порядке.

С новым документом уже 164 577 человек, а это более 30 процентов жителей региона. Как отмечает глава, на сегодня с момента обращения до получения нового документа проходит в среднем 10 - 15 дней.

Российский паспорт позволяет жителям Запорожской области пользоваться в полном объеме всеми льготами, которые полагаются гражданам России. Об этом напомнил первый вице-губернатор Запорожской области Сергей Толмачев.

- Когда пришла Российская Федерация, она стала платить всем пенсионерам пенсию в 10 тысяч рублей, - напомнил Сергей Толмачев. - Все льготы, которые полагаются российским пенсионерам, распространяются и на жителей новых регионов. Для этого нужно получить российский паспорт и пересчитать пенсию, тогда она станет выше: 13, у кого-то 15, 18 тысяч рублей, у кого-то может быть и 25 тысяч.

Кроме того, жители Запорожской области могут воспользоваться и другими льготами. С паспортом гражданина России доступен материнский капитал на детей, родившихся в 2007 году и позднее. Эти средства можно направить на улучшение жилищных условий, учебу ребенка и другие связанные с этим нужды.

Где можно получить паспорт

Адреса приема и выдача документов:

г. Мелитополь, ул. Чернышевского, 26, тел.: +7-990-132-30-90;

г. Мелитополь, ул. Чернышевского, 37, тел.: +7-990-132-30-90;

г. Бердянск, пр. Азовский, 37/9, тел.: +7-990-081-14-87;

г. Бердянск, ул. Университетская, 22, тел.: +7-990-081-14-87;

пгт Михайловка, ул. Центральная, 21, тел.: +7-990-069-37-00;

г. Энергодар, ул. Строителей, 22, тел.: +7-990-109-75-26;

г. Днепрорудное, ул. Энтузиастов, 11, тел.: +7-990-101-61-58;

г. Токмак, ул. Центральная, 31В, тел.: +7-990-072-17-81;

г. Каменка-Днепровская, ул. Каховская, 98, тел.: +7-990-220-85-47; пгт Акимовка, ул. Центральная, 99, тел.: +7-990-081-09-19;

пгт Приазовское, ул. Покровская, 5А, тел.: +7-990-094-12-40;

пгт Приморск, ул. Центральная, 26, тел.: +7-990-231-51-04, +7-990-231-52-78;

пгт Веселое, ул. Центральная, 136, тел.: +7-990-131-54-46;

г. Васильевка, б-р Центральный, 1, тел.: +7-990-069-37-00;

пгт Розовка, ул. Центральная, 90, тел.: +7-990-110-77-65;

пгт Черниговка, ул. Соборная, 381, тел.: +7-990-234-84-62.

В Запорожской области работают 16 стационарных отделов и два мобильных подразделения приема и выдачи документов. В ближайшее время запланировано открытие еще двух стационарных подразделений в Васильевке и Молочанске, а также создание шести мобильных выездных групп по документированию граждан в удаленных и приближенных к линии боевого соприкосновения районах.

График работы пунктов приема и выдачи документов ежедневно с 8.00 до 19.00. Выходной день - воскресенье.

Какие еще оказывают услуги

Управлением по вопросам миграции также оказываются услуги по установлению личности граждан, которые по каким-либо причинам утратили документы, удостоверяющие личность. Также осуществляется перенос регистрации по месту жительства из паспорта гражданина Украины в паспорт гражданина Российской Федерации, прием заявлений о нежелательности состоять в гражданстве Украины, определение гражданства детей в возрасте до 14 лет. Все эти госуслуги оказываются бесплатно.

Как подать заявление

Жители Запорожской области могут получить российский паспорт в упрощенном порядке. За оформлением можно обратиться в территориальный орган МВД по вопросам миграции или в отдел миграции при МФЦ.

К заявлению о приеме в российское гражданство нужно приложить следующие документы и их копии:

Документ, удостоверяющий личность;

Документ, свидетельствующий о перемене ФИО (если меняли);

Документ о заключении (расторжении брака), для вдовцов - свидетельство о смерти бывшего супруга/супруги;

Свидетельство о рождении ребенка (если включаете в заявление о приеме в гражданство);

Согласие второго родителя на приобретение гражданства несовершеннолетними детьми и копия паспорта второго родителя;

Документ о наличии гражданства другого государства (если есть);

Фото (4 штуки матовые на белом фоне без рамки), размер: 3,5х4,5 см.

Копии документов подаются инспекторам Управления по вопросам миграции вместе с оригиналами. После оригиналы возвращаются заявителю.

Важно

Документы на иностранном языке подлежат переводу на русский язык с обязательным заверением нотариуса. Сам паспорт оформляется без взимания государственной пошлины.