Поддержка тружеников села

Фото: Иван МАКЕЕВ

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ

На помощь от государства могут рассчитывать аграрии, занимающиеся выращиванием овощей. Фермеры получат частичное возмещение затрат, направленных на поддержку производства картофеля и овощных культур.

- Принять участие в отборе на предоставление субсидии из областного бюджета смогут зарегистрированные сельскохозяйственные товаропроизводители, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных кооперативов. О проведении отбора на предоставление субсидии из бюджета области будет сообщено позже, - сообщили в администрации Запорожской области.

672 ТЫСЯЧИ ГЕКТАРОВ ПОД ЯРОВЫЕ

Аграрии говорят, что помощь эта будет как нельзя кстати. В регионе вовсю уже началась весенняя посевная кампания.

- В этом году яровыми культурами аграрии засеют 672 тысячи гектаров. Погодные условия позволили начать сев вовремя. К работам приступили все 13 районов области. На сегодняшний день хозяйства почти на 90% обеспечены необходимой техникой, - уточнил исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. - Мы уже пригласили в регион поставщиков минеральных удобрений, средств защиты растений, посевного материала. Ежедневно нахожусь на связи с Министерством агропромышленного комплекса области. Вместе решаем все возникающие вопросы.

«НАША ЦЕЛЬ - ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»

Кроме прочего, на поддержку аграриев в этом году из казны региона выделят больше одного миллиарда рублей. Точно такую же сумму выделят и из федерального бюджета. Регион также получил миллионную квоту на вывоз зерна.

Напомним, местные аграрии производят в общей сложности около 2,5 миллиона тонн зерна в год с учетом озимых и яровых культур. Чтобы обеспечить продовольственную безопасность области, из этого количества для внутреннего потребления необходимо около 500 тысяч тонн зерна.

ВАЖНО!

Согласно постановлению правительства сельхозпроизводителям, которые работают с зерном, необходимо зарегистрироваться в Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) «ЗЕРНО».

Процедуру должны пройти все участники рынка, которые проводят операции с зерном и продуктами его переработки. Регистрироваться нужно аграриям, трейдерам, экспортерам, импортерам, переработчикам, элеваторам и так далее.