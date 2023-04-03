Будем дружить регионами

Соглашения о сотрудничестве по линии туризма и гостеприимства были подписаны сразу с шестью регионами.

ОТ ДАГЕСТАНА ДО ТАТАРСТАНА

Представители Запорожской области выступили на самой крупной в России и ближнем зарубежье международной туристической выставке, которая прошла в Москве уже в 29-й раз, - MITT-2023. На масштабной встрече представителей турбизнеса российских регионов и всего мира были подписаны соглашения о сотрудничестве в области туризма и гостеприимства сразу с шестью субъектами страны: Ростовской, Псковской, Курской областями, а также Ставропольским краем, республиками Дагестан и Татарстан. Соглашением представители этих регионов закрепили разработку и реализацию совместных проектов, взаимное продвижение турпродукта.

- С коллегами мы обсудили развитие туризма между регионами. Рад, что удалось наладить новые контакты в сфере туризма, теперь важно развивать их и приумножать, - отметил министр культуры, спорта и туризма Запорожской области Радик Исякаев.

Помимо этого, были проведены переговоры о сотрудничестве с представителями органов власти в сфере туризма Москвы, Республики Абхазия, Камчатского края, Пензенской и Томской областей, Ханты-Мансийского автономного округа.

НАЧНЕТСЯ РАБОТА С СЕВАСТОПОЛЕМ

Буквально за день до MITT-2023 делегация министерства культуры, спорта и туризма Запорожской области приняла участие в Международной туристической выставке «Интурмаркет» на площадке столичного «Экспоцентра».

- Самое главное для нас - это знакомство с экспертами туротрасли, обретение надежных партнеров и, конечно же, возможность рассказать коллегам о туристических возможностях Запорожской области, - подчеркнул Радик Исякаев, выступая на пленарном заседании по актуальным вопросам развития туризма.

По итогам этой выставки Запорожская область подписала соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Ярославской, Калужской, Белгородской областями, а также Севастополем. И в рамках договоренностей уже в ближайшее время коллеги из Крыма посетят Мелитополь, чтобы поделиться опытом в развитии туриндустрии, налаживании взаимодействия между регионами, а также экспертно оценить туристический потенциал Запорожской области.

Министр выразил уверенность, что в следующем году регион будет представлен на туристических выставках еще активнее.

СПОРТСМЕНЫ И ТРЕНЕРЫ ОБМЕНЯЮТСЯ ОПЫТОМ

Также Запорожская область активизирует сотрудничество с Республикой Коми для развития спорта. Представители спортивных федераций и образовательных организаций из Коми встретились со специалистами в области физической культуры и спорта нашего региона на первом региональном спортивном форуме «Современный спорт: инновации и перспективы». На форуме-семинаре в режиме видеоконференции коллеги поделились своим опытом реализации масштабных проектов и организации мероприятий.

- На этом мероприятии с Сыктывкарским государственным университетом у нас собралось около ста человек. Его цель - передача опыта нашим тренерам-преподавателям, методистам, учителям физкультуры, представителям департамента культуры, спорта и молодежи, а также министерства культуры, спорта и туризма, представителям спортивных федераций по повышению квалификации тренеров, судей, по присвоению разрядов, - прокомментировал начальник отдела спортивно-массовых мероприятий, культуры, спорта и туризма администрации Запорожской области Вадим Пономаренко. - В апреле проведем областное первенство, и его победителей, ориентировочно в конце месяца, планируем отправить на сборы в Коми.

Едут спортсмены и в Запорожскую область. Например, 25 марта в Мелитополе на базе ДЮСШ № 3 прошло открытое первенство по дзюдо среди юношей и девушек 13 - 16 лет, в котором приняли участие спортсмены из ДНР, Херсонской области, Крыма и Дагестана.

КАК САМБО ПОМОЖЕТ ОСНАЩАТЬ ПЛОЩАДКИ

Участники форума обсудили также реализацию проекта «Zа самбо» в Запорожской области, внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, а также участие в конкурсах президентских грантов и другие вопросы.

По словам волонтера «Молодой Гвардии Единой России», члена Общественной палаты Республики Коми Геворга Киракосяна, спортивные организации региона имеют возможность обновить свою материально-техническую базу благодаря федеральному финансированию проекта «Zа самбо».

- Проект «Zа самбо» включает в себя пять направлений: «Самбо - в школу», «Самбо - в вузы», «Адаптивное самбо», «Самбо - в ГТО» и последний проект - «Самбо - в парки», - объясняет Геворг Киракосян. - Проект финансируется государством. То есть, если Запорожская область будет развиваться в этом направлении, будет и возможность приобретать материально-техническую базу, чтобы оснащать площадки для проведения соревнований и тренировок.

Напомним, ранее делегация Запорожской области приняла участие в масштабном всероссийском форуме «Наука побеждать» в рамках реализации проекта «Zа самбо».

- Обсудили внедрение проекта третьим уроком физкультуры в школах, особое внимание уделили реализации развития отечественного спортивного направления в селах, - поделился директор департамента культуры, спорта и молодежи Мелитополя Константин Зайцев. - Спортивные секции будут укомплектованы оборудованием и экипировкой.