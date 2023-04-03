Восстанавливая историю

Так выглядит площадь сейчас. Фото: Скрин с презентации https://disk.yandex.ru/i/lzpPbGU-I6FmiQ

Уже этим летом на площади Победы в Мелитополе появится стела «Город воинской славы». Предложение не раз поступало от горожан.

- Эта площадь - сердце Мелитополя, уютная, небольшая, с фонтаном. Для меня это площадь детства, место отдыха, теплое, душевное. Но всегда было непонятно, почему с площади с таким названием как будто специально убирают все символы, связанные с той самой Победой, которую можно писать с большой буквы, с подвигом героев, в том числе и жителей нашего города. Я знаю, что многие горожане поддержали идею установить здесь стелу, напоминающую о героизме наших земляков, - говорит житель Мелитополя Павел Маркович.

Звание города воинской славы Мелитополю указом Президента РФ Владимира Путина было присвоено еще в ноябре 2022 года. Подбирать место для установки стелы начали сразу. И практически с первых дней оно было найдено - площадь Победы. Проект ее комплексного благоустройства стал приоритетным для отделения Российского военно-исторического общества, только что созданного в городе. Планирование работ по благоустройству площади начали уже в феврале. На месте работали специалисты, которые разработали несколько вариантов архитектурных решений.

- Уверена, что проект, который будет предложен, понравится мелитопольцам и станет монументальным символом для нашего Мелитополя - города воинской славы, - отмечала мэр города Галина Данильченко.

Сейчас представители отделения РВИО снова выехали на место - уже вместе с художниками. Проект скоро стартует, когда будут подготовлены и согласованы дизайнерские решения оформления площади.

- Мы предложили сделать стелу доминантой площади. Прилегающее пространство станет местом отдыха горожан с малыми архитектурными формами, информационно-историческими материалами и зонами досуга, - отметили в пресс-службе РВИО.

Известно, что создание стелы обойдется в 90 тысяч рублей, комплексное благоустройство - в 60 тысяч рублей. К работам готовятся приступить в ближайшее время.

Власти Запорожской области рассчитывают, что следующим совместным проектом станет реставрация танка Т-70 на постаменте у Братского кладбища.

- Жители региона не раз обращались с предложением рассмотреть возможность восстановления боевой машины, которая принимала участие в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков, чтобы танк своим ходом мог проехать по городу в восьмидесятую годовщину освобождения Мелитополя и Мелитопольского района, - уточнил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.